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1:1. Шахтёр сравнивает против Реала. Первый гол украинских клубов в этой ЛЧ – Видео

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Дончане прервали безголевую серию

1:1. Шахтёр сравнивает против Реала. Первый гол украинских клубов в этой ЛЧ – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Шахтёр" сравнивает на Сантьяго Бернабеу и сохраняет интригу в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Это первый гол украинских клубов в этом розыгрыше турнира.

Матвиенко шикарно забросил на Патрика, открывающегося между линиями, который, в свою очередь, эффектно сбросил грудью на Фернандо. Бразильцу оставалось ударить мимо Куртуа и у него это вышло – 1:1.

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В статье: Фернандо Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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Zapp Brannigan (Київ)
03.11.2021 в 20:47
Неправда! Перший гол забив Кривцов! Ще й який - справжній красень!
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Ураган (Запорожье)
03.11.2021 в 20:46
Я думал Мудрик будет рвать и метать, но на поле только имитация. Уже пенсионер.
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Mariupol_ua (Мариуполь)
03.11.2021 в 20:45
Ой как нужен, только кому
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kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 20:37
Нужен второй!
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