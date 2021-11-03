1:1. Шахтёр сравнивает против Реала. Первый гол украинских клубов в этой ЛЧ – Видео

"Шахтёр" сравнивает на Сантьяго Бернабеу и сохраняет интригу в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Это первый гол украинских клубов в этом розыгрыше турнира.

Матвиенко шикарно забросил на Патрика, открывающегося между линиями, который, в свою очередь, эффектно сбросил грудью на Фернандо. Бразильцу оставалось ударить мимо Куртуа и у него это вышло – 1:1.