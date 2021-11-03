Лига Чемпионов
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1:1. Шахтёр сравнивает против Реала. Первый гол украинских клубов в этой ЛЧ – Видео
Дончане прервали безголевую серию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Шахтёр" сравнивает на Сантьяго Бернабеу и сохраняет интригу в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Это первый гол украинских клубов в этом розыгрыше турнира.
Матвиенко шикарно забросил на Патрика, открывающегося между линиями, который, в свою очередь, эффектно сбросил грудью на Фернандо. Бразильцу оставалось ударить мимо Куртуа и у него это вышло – 1:1.
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Комментарии (4)
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Zapp Brannigan (Київ)
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