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Срна: Мудрик - это Винисиус Жуниор Шахтера
Михаил неплохо смотрится в матче с Реалом
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Директор "
"В основе на "Реал" вышел Мудрик, и это не сюрприз для меня. Мы давно смотрим за тем, как он прогрессирует. Будут ошибки, но нужно время. И Михаил попал в основу не потому, что кого-то не хватает, а потому, что он заслужил.
Мудрик - это наш Винисиус Жуниор. Можно так сказать. Мало игроков с такими качествами. Мы с ним день и ночь работаем, и он очень изменился за последнее время. И Мудрик заслужил свое место", - сказал Срна.
Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел 11 матчей аз Шахтер, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
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