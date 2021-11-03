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Срна: Мудрик - это Винисиус Жуниор Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Михаил неплохо смотрится в матче с Реалом

Срна: Мудрик - это Винисиус Жуниор Шахтера

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна перед матчем с "Реалом" сравнил Михаила Мудрика с Винисиусом Жуниором.

"В основе на "Реал" вышел Мудрик, и это не сюрприз для меня. Мы давно смотрим за тем, как он прогрессирует. Будут ошибки, но нужно время. И Михаил попал в основу не потому, что кого-то не хватает, а потому, что он заслужил.

Мудрик - это наш Винисиус Жуниор. Можно так сказать. Мало игроков с такими качествами. Мы с ним день и ночь работаем, и он очень изменился за последнее время. И Мудрик заслужил свое место", - сказал Срна.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел 11 матчей аз Шахтер, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Винисиус Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.11.2021 в 21:18
У Виниссиуса уже две голевых передачи. Как там Мудрик?...
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Весела Дача (Кривий Ріг)
03.11.2021 в 21:16
А Винисиус тоже боится бить по воротам?
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DesnaUA (Чернигов)
03.11.2021 в 21:16
У вас уже Витя золотой есть
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:10
Це типа Селезньов у Баварії
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0


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