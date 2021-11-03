Срна: Мудрик - это Винисиус Жуниор Шахтера

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна перед матчем с "Реалом" сравнил Михаила Мудрика с Винисиусом Жуниором.

"В основе на "Реал" вышел Мудрик, и это не сюрприз для меня. Мы давно смотрим за тем, как он прогрессирует. Будут ошибки, но нужно время. И Михаил попал в основу не потому, что кого-то не хватает, а потому, что он заслужил.

Мудрик - это наш Винисиус Жуниор. Можно так сказать. Мало игроков с такими качествами. Мы с ним день и ночь работаем, и он очень изменился за последнее время. И Мудрик заслужил свое место", - сказал Срна.