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2:1. Реал выходит вперед после шикарной комбинации против Шахтёра – Видео

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Связка Бенземы и Винисиуса разрывает

2:1. Реал выходит вперед после шикарной комбинации против Шахтёра – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Реал" забивает второй гол и выходит вперед в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтёра". Гениальная пятка Каземиро.

Винисиус – Каземиро (пяткой)– Винисиус – Бензема именно так "Реал" продвигался вглубь штрафной "Шахтёра". Шикарный розыгрыш. Француз снова не щадит – 2:1.

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В статье: Винисиус Карим Бензема Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.11.2021 в 21:15
Знову ця чорна мавпа спить марлон-банан-Бразилія
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