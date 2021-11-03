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2:1. Реал выходит вперед после шикарной комбинации против Шахтёра – Видео
Связка Бенземы и Винисиуса разрывает
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" забивает второй гол и выходит вперед в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтёра". Гениальная пятка Каземиро.
Винисиус – Каземиро (пяткой)– Винисиус – Бензема именно так "Реал" продвигался вглубь штрафной "Шахтёра". Шикарный розыгрыш. Француз снова не щадит – 2:1.
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Комментарии (1)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.11.2021 в 21:15
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