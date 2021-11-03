Реал - Шахтер 2:1. Приятное впечатление с неприятным результатом

3-е ноября - грустный день для "Шахтера". Ровно год назад донецкий клуб принимал в Киеве "Боруссию" из Менхенгладбаха, получив шесть голов. За эти 365 дней изменилось многое, в том числе и сам "Шахтер". Был приглашен из Италии Роберто де Дзерби, который сразу затеял масштабную перестройку. Теперь в игре "горняков" хватает своих плюсов и своих минусов, что в принципе характерно любой эпохе перемен. Вот к примеру в УПЛ донецкий клуб набрал классный ход, но против "Реала" две недели назад получил в Киеве пять. Это больно и за такое нужно отвечать. Прежде всего итальянскому алленаторе, которого успели многие сделать главным виновником. В среду у него был шанс все исправить.

Де Дзерби всегда умел удивлять. Сегодня он это сделал еще до первого свистка своим стартовым составом. 10 из 11 позиций легко читались до начала матча, а вот 11 заставила удивиться и напрячься многих. Левый фланг, где вместо привычного нам Соломона оказался Мудрик. 20-летний вингер, которого давно считают главным талантом поколения, и который пока никак не может это доказать на деле, вышел в старте. Против "Реала". Еще и на "Сантьяго Бернабеу". Синьор де Дзерби, не слишком ли рискованно? Ответить могла только игра.

И началась она весело. Причем от обеих команд. "Горняки" выглядели немного зажатыми на старте, а "сливочные", на правах хозяев, создали свой момент уже спустя три минуты. Модрич на скорости ворвался в штрафную и бил из достаточно выгодной позиции - Трубин этот буллит потащил. "Шахтер" ответил ударом издали. Пробивал Патрик, пробивал неплохо, но штанга на пути мяча была против первого украинского гола в ЛЧ. Далее интереснее - давление от "Реала", падение в штрафной Додо с претензией на пенальти, и первый точный удар в матча. От мадридцев. Трубин отпасовал на рядом стоящего Марлона, тот замешкался, его обокрал Винисиус, который спустя секунду скинул на пустые Бензема. Может ли француз промазать в такой ситуации? Конечно, нет - 1:0. "Шахтер" в отстающих.

Главное было не сломаться. Команда де Дзерби пропустила максимально глупый гол, но такое случается, когда ты строишь атаки через короткий пас. Нужно продолжать следовать своей тактике. "Горняки" пришли в себя и ни в чем не уступили мадридцам до перерыва. Более того, еще и смогли сравнять. Комбинация с участием Матвиенко, Патрика и Фернандо, закончилась мощным ударом последнего из пределов штрафной. Но ведь и это не все. Фернандо мог забивать и до, и после своего удара. Сначала 99-й номер запорол классную передачу Мудрика, под конец тайма последовал классный сейв Куртуа. Все здорово, кроме пропущенного. Но 1:1 до перерыва - идеальный счет сегодняшнего матча.

"Шахтер" достаточно неплохо начал второй тайм, подарив надежду болельщикам на положительный исход матча. Возможно, не было каких-то хороших моментов, коих хватало до перерыва, но по движению и качеству игры гости смотрелись неплохо. Увы, это не дало особого результата. Буквально один момент "Реала" и вместо 1 или 3 очков, ты получаешь ноль. Забил Бензема, завершив космическую комбинацию с участием Каземиро и Винисиуса. Можно ли было этого избежать? Возможно, но Мадрид все сделал слишком качественно.

"Шахтер" старался, искал возможности впереди, перебил "Реал" во втором тайме, но свой гол так и не нашел. Где-то чуть выше пальнул Степаненко, где-то грамотно сыграл Куртуа, а где-то футболисты гостей слишком долго передерживали мяч, пытаясь разыграть до верного. "Реал" такое делать у своей штрафной не позволяет. Выход Дентиньо, умеющего забивать "сливочным" также ничего не дал. Более того, бразилец стал единственным игроком "оранжево-черных", которого наградили желтой. Финальный свисток - 2:1, как мы и писали в анонсе. Игра "Шахтера" оставила приятные впечатления, и есть где-то в глубине чувство, что сегодня "горняки" могли брать очки.

ЛЧ, Группа D. 4-й тур

3 ноября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Реал - Шахтер (Д) 2:1

Голы: Карим Бензема 14, Карим Бензема 61 - Фернандо дос Сантос Педро 39

Реал: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Хосе Игнасио Начо 66), Эдер Милитао, Давид Алаба, Тони Кроос, Карим Бензема (Лука Йович 80), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко (Георгий Судаков 80), Майкон де Андраде, Тете (Марлос 80), Михаил Мудрик (Манор Соломон 71), Алан Патрик (Маркос Антонио 80), Николай Матвиенко, Исмаили, Фернандо дос Сантос Педро (Дентиньо 86)

Предупреждения: Ферлан Менди 39, Карлос Каземиро 63