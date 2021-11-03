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Реал - Шахтер 2:1. Приятное впечатление с неприятным результатом

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Показалось, что "горняки" могли рассчитывать на большее

Реал - Шахтер 2:1. Приятное впечатление с неприятным результатом

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

3-е ноября - грустный день для "Шахтера". Ровно год назад донецкий клуб принимал в Киеве "Боруссию" из Менхенгладбаха, получив шесть голов. За эти 365 дней изменилось многое, в том числе и сам "Шахтер". Был приглашен из Италии Роберто де Дзерби, который сразу затеял масштабную перестройку. Теперь в игре "горняков" хватает своих плюсов и своих минусов, что в принципе характерно любой эпохе перемен. Вот к примеру в УПЛ донецкий клуб набрал классный ход, но против "Реала" две недели назад получил в Киеве пять. Это больно и за такое нужно отвечать. Прежде всего итальянскому алленаторе, которого успели многие сделать главным виновником. В среду у него был шанс все исправить.

Де Дзерби всегда умел удивлять. Сегодня он это сделал еще до первого свистка своим стартовым составом. 10 из 11 позиций легко читались до начала матча, а вот 11 заставила удивиться и напрячься многих. Левый фланг, где вместо привычного нам Соломона оказался Мудрик. 20-летний вингер, которого давно считают главным талантом поколения, и который пока никак не может это доказать на деле, вышел в старте. Против "Реала". Еще и на "Сантьяго Бернабеу". Синьор де Дзерби, не слишком ли рискованно? Ответить могла только игра.

Реал - Шахтер 2:1. Приятное впечатление с неприятным результатом - изображение 1

И началась она весело. Причем от обеих команд. "Горняки" выглядели немного зажатыми на старте, а "сливочные", на правах хозяев, создали свой момент уже спустя три минуты. Модрич на скорости ворвался в штрафную и бил из достаточно выгодной позиции - Трубин этот буллит потащил. "Шахтер" ответил ударом издали. Пробивал Патрик, пробивал неплохо, но штанга на пути мяча была против первого украинского гола в ЛЧ. Далее интереснее - давление от "Реала", падение в штрафной Додо с претензией на пенальти, и первый точный удар в матча. От мадридцев. Трубин отпасовал на рядом стоящего Марлона, тот замешкался, его обокрал Винисиус, который спустя секунду скинул на пустые Бензема. Может ли француз промазать в такой ситуации? Конечно, нет - 1:0. "Шахтер" в отстающих.

Главное было не сломаться. Команда де Дзерби пропустила максимально глупый гол, но такое случается, когда ты строишь атаки через короткий пас. Нужно продолжать следовать своей тактике. "Горняки" пришли в себя и ни в чем не уступили мадридцам до перерыва. Более того, еще и смогли сравнять. Комбинация с участием Матвиенко, Патрика и Фернандо, закончилась мощным ударом последнего из пределов штрафной. Но ведь и это не все. Фернандо мог забивать и до, и после своего удара. Сначала 99-й номер запорол классную передачу Мудрика, под конец тайма последовал классный сейв Куртуа. Все здорово, кроме пропущенного. Но 1:1 до перерыва - идеальный счет сегодняшнего матча.

"Шахтер" достаточно неплохо начал второй тайм, подарив надежду болельщикам на положительный исход матча. Возможно, не было каких-то хороших моментов, коих хватало до перерыва, но по движению и качеству игры гости смотрелись неплохо. Увы, это не дало особого результата. Буквально один момент "Реала" и вместо 1 или 3 очков, ты получаешь ноль. Забил Бензема, завершив космическую комбинацию с участием Каземиро и Винисиуса. Можно ли было этого избежать? Возможно, но Мадрид все сделал слишком качественно.

"Шахтер" старался, искал возможности впереди, перебил "Реал" во втором тайме, но свой гол так и не нашел. Где-то чуть выше пальнул Степаненко, где-то грамотно сыграл Куртуа, а где-то футболисты гостей слишком долго передерживали мяч, пытаясь разыграть до верного. "Реал" такое делать у своей штрафной не позволяет. Выход Дентиньо, умеющего забивать "сливочным" также ничего не дал. Более того, бразилец стал единственным игроком "оранжево-черных", которого наградили желтой. Финальный свисток - 2:1, как мы и писали в анонсе. Игра "Шахтера" оставила приятные впечатления, и есть где-то в глубине чувство, что сегодня "горняки" могли брать очки.

ЛЧ, Группа D. 4-й тур
3 ноября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"
Реал - Шахтер (Д) 2:1
Голы: Карим Бензема 14, Карим Бензема 61 - Фернандо дос Сантос Педро 39
Реал: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Хосе Игнасио Начо 66), Эдер Милитао, Давид Алаба, Тони Кроос, Карим Бензема (Лука Йович 80), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко (Георгий Судаков 80), Майкон де Андраде, Тете (Марлос 80), Михаил Мудрик (Манор Соломон 71), Алан Патрик (Маркос Антонио 80), Николай Матвиенко, Исмаили, Фернандо дос Сантос Педро (Дентиньо 86)
Предупреждения: Ферлан Менди 39, Карлос Каземиро 63

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (220)
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Геродот (Винница)
03.11.2021 в 22:44
1:2 не 0:5, да и игра Шахтера сегодня действительно поприличнее была, но и только. Нужно признать, что Реал выше классом. Ну нет у нас игроков уровня Бензема и Виниссиуса, способных из ничего сделать гол. А есть Мудрик, который пока ничего кроме скорости не может дать команде. Да, он старался, а результат? Потому и заменили во втором тайме. Есть Марлон, который на пару с Трубиным привез себе гол. Есть Де Дзерби, который никак не определится с основой команды, выпуская на каждый матч наполовину обновленный состав. Сегодняшние замены только ослабили команду. Да, было заметно, что судья симпатизировал Реалу, мог наверное и пенальти дать в его ворота, но так всегда было - судьи всегда симпатизируют более сильной команде. А что Реал сильнее, для этого достаточно посмотреть в турнирную таблицу. Реал на первом месте, а Шахтер, несмотря на неплохую игру сегодня - на последнем. Думаю там и останется. Не верю, что Шахтер обыграет Интер на выезде. В общем, в сухом остатке наверное нужно признать, как ни печально, что этот евросезон Шахтер провалил. В отличие от прошлого, когда нещадно критикуемая за неудачи в ЧУ команда Каштру дважды этот же Реал нокаутировала и дошла до полуфинала Лиги Европы. Осталось еще не выиграть чемпионат Украины, и закономерно встанет вопрос - а стоило ли огород городить, вложив в его удобрение 50 лимонов зелени?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:46
В минулому сезоні кроти вилетіли у 1-8 ЛЄ.
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0
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Геродот (Винница)
03.11.2021 в 22:50
Согласен, ошибся, но сути это не меняет.
0
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DesnaUA (Чернигов)
03.11.2021 в 22:43
Как говорится,сливайте воду...Последние два тура уже в роли статистов скорее всего...
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Lion Killer (Львів)
03.11.2021 в 22:37
Мудрик заслуговує більше часу в основі. Не інстаграмом чи трюками. Пацан додав в ігровому плані. Можливо, додав найбльше в порівнянні з іншими в команді. Шахтар симпатично дивився. Може , і рано Де Дзербі хоронити
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Кююмалайнен (Київ)
03.11.2021 в 22:56
Нет, не рано, пора...
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0
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В. Банев (Харків)
03.11.2021 в 22:18
И кстати - есть гол Ура!
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 22:19
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+2
0
Динамо 1993 (Харків )
03.11.2021 в 22:29
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0
0
Динамо 1993 (Харків )
03.11.2021 в 22:29
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0
0
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 22:33
Короче это... Не надо тебе бухать, погорячился я. Лучше начни заниматься сексом.
+1
0
В. Банев (Харків)
03.11.2021 в 22:59
Динамо93: Живу в Харькоае, болею за Динамо, пробовал раз секс, но гол Шахты реально бесит!
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Динамо 1993 (Харків )
03.11.2021 в 22:30
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0
0
Динамо 1993 (Харків )
03.11.2021 в 22:31
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0
0
Динамо 1993 (Харків )
03.11.2021 в 22:33
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0
0
Pianist (Киев)
03.11.2021 в 22:18
Впервые за долгое время не болел против Шахтера. Во-первых, надоело. Наелся их поражениями уже. Во-вторых, Динамо играет аналогично плохо. Вместо того чтоб радоваться успехам, приходится хейтить. Сколько ж можно? В-третьих, скоро некому будет играть в еврокубках вообще. Такими темпами, как последние годы…да что тут говорить, и так понятно всё… Жаль, что проиграли. С Де Дзерби каши не сварит Шахтёр. Это путь на ослабление, не на усиление. Динамо тоже болото только месит… Ждём Металлист, ждём ещё кого-то. Может и вернёмся когда-то на уровень 2012-2014 годов…
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+3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 22:28
Тоже самое вчера Я, даже за Динамо болел.....
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:35
Просто хворів...
0
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В. Банев (Харків)
03.11.2021 в 22:16
Отличный футбол, несмотря на проигрыш, невозможно отделаться от ощущения удовольствия. Все в порядке с Мудриком. Марлон тормоз. Красивая игра без истерики за результат. Это то ради чего мы в ЛЧ.
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 22:19
+
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 22:15
там РедБулл возит Париж как хочет, будет интересно
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+2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:35
Не Зальцбург жеж
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0
0
Динамо 1993 (Харків )
03.11.2021 в 22:13
Если бы отстранили Украину от еврокубков как англичан в 1989 году на 5 лет, может оно и спокойней было((((
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0
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 22:17
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Динамо 1993 (Харків )
03.11.2021 в 22:21
Сил больше нет, а бросить болеть не могу.
0
-1
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 22:27
Начни бухать и выздоравливай.
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:36
Не пий бояришника, козломордим станеш. Вже
0
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 22:11
Соломона пора продавать. Человек начинает медленно регрессировать.
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 22:13
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:37
Так ніхто за жертву голокосту більше 10 не дасть
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okolegko (Київ)
03.11.2021 в 22:09
Начебто непогано, але результату знову нема... Можливо, варто було б заміни використати хвилин на 10–15 раніше...
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.11.2021 в 22:08
Игра понравилась. ШД неплохо смотрелся. Особенно понравился Мудрик, зачем его надо было менять не никакого сейчас Соломона мне не понятно. Но в целом было впечатление что Реал играл ровно столько, сколько ему нужно было для победы. В общем неделя небезнадежной игры, но абсолютно безнадежного результата. ОТ Зари как всегда ничего не жду.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:38
Ну й даремно, завтра отримаємо 0,2 у скарбничку
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0
Comment06 (Украина)
03.11.2021 в 22:06
Классная игра- динамичная, техничная, комбинационная, с голевыми моментами, классными голами. Реал подтвердил высокий класс, Шахтер не был статистом, нередко доминировал, а местами даже переигрывал гранда, вот только за хорошую игру очков не начисляют. Но, как и у киевлян, с такой игрой теоретический шанс на весну есть- нужны две победы. Если в начале спектакля висит ружье- в последнем акте оно выстрелит, если в центре обороны заторможенный Марлон- гол в свои ворота обязательно привезет!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:06
До речі, кроти виконали моє побажання почесно програли.
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Кююмалайнен (Київ)
03.11.2021 в 22:04
Затоптали грызунов сливочные, не спеша, по-королевски
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:05
Ефектно
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kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 22:10
Козломаланец, иди за свой Зенит болей.
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Fens 2012 (Борислав)
03.11.2021 в 22:03
Если Шахтер будет так же прогрессировать, то думаю на следующей сезон мы увидим конкурентную команду в ЛЧ. По мне- начинает вырисовываться что-то интересное. У Ахметова есть чуйка, мне кажется с его деньгами могли пригласить кого то другого, а выбрали Дедзерби. Посмотрим.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:09
Цій майбутній Конкурентноздатний команді треба буде три раунди відбору пройти
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 22:17
Надо сильнее чемпионат
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 22:17
!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:39
Яким чином цього досягти? Залізну завісу як до 90х чи шейхів запросити?)
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efim423 (odessa)
03.11.2021 в 22:02
что последее место ) или ещё есть микрошанс )
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DOMENICO (Lviv)
03.11.2021 в 22:02
...в самій Італії ніхто не хотів зв'язуватися з цим псевдотренером...Зате, завдяки великому Срні, Шахтар примудрився підібрати цей непотріб, який зараз впевнено веде клуб в нікуди...
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
03.11.2021 в 22:01
Шановні репортери навіщо цей павос! Саме результат - найголовніший був у цій грі! Наші команди його в Європі здобувати не зможуть з таким купленим наперед чемпіонатом!
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 21:59
Радуемся господа тому, шо есть... Шахтёр вообще мог не играть в ЛЧ. По крайней мере смотреть игру Шахтёра куда интереснее, чем игру Динамо. Но с Де Дзерби у Шахтёра нет будущего в Европе.
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 22:06
А с другой стороны, Де Дзерби это и не будущее Шахтера, а временное настоящее т.к. по его риторике понятно, что в команде он надолго задерживаться не намерен.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:06
Луческу це майбутнє шахтаря!)))
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 22:10
Да хотя бы тот же Луческу, а шо?
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 22:10
Віктор Хведорович, где ты был 5 лет? Луческу это прошлое Шахтера и настоящее Динамо)
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 22:06
потрібно до гравців ще й тренера
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ДобрийВечір (Трип’ять)
03.11.2021 в 21:59
Центр захисту - прохідний двір, моменти модрича та гол #2 - вирок для його.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 21:58
Мудрик и Судаков - будущее Шахтера.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:58
Маріуполя. Мудрик навіть у Десні не вражав.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 22:01
Он вырос и сейчас раскрывается
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:04
Тягне ковдру на себе. Егоїст.
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lightning (Одесса)
03.11.2021 в 22:10
Мудрик хорош!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:40
Чим, типа дриблер заради дриблінгу?
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 21:55
і це все? за 50млн?
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NikosFutboloidos (Chop)
03.11.2021 в 21:57
Сурок всього 2-3 витратив, а результат такий самий. Питання???
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Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 22:04
не такой самый. 0 голов забили
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:58
Треба було накупити Ахметову на 200 млн.))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 21:59
Кроме Марлона, покупки все стоящие!
0
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Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 22:04
Педриньо стоящая покупка? Он не оправдал пока ожиданий
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 22:15
педро сразу заиграл, в отличие от большинства иноземцев
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 22:19
На каком уровне заиграл?
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 22:20
может Траоре сразу заиграл?
+1
0
kalan-86 (Анкара)
03.11.2021 в 21:55
Каштру вышел из группы смерти с составом в два раза слабее, с кучей проблем и дважды вынес Реал. Пришёл додик, дважды принял от Реала, ещё раз от Шерифа и с составом, который он так хотел занимает последнее место с одним очком. Ах да, наконец сегодня задумка поиграть в открытый футбол сработала, и как все наперебой говорили, Шахтер реабилитировался и не проиграл крупно.
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George_D (Харьков)
03.11.2021 в 21:56
Зато прошлогодний Шахтер влетел Менхенгладбаху в сумме 0:10. Это тоже "заслуга" Каштру?
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kalan-86 (Анкара)
03.11.2021 в 22:28
George, серьёзный аргумент. Если так думать, то Ливерпуль так же 2-7 Астон Вилле проиграл, Ман.Юнайтед влетел Тоттенхему в прошлом сезоне, и что? Разве один конкретный матч имеет значение или итоговый результат?
0
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 22:00
он не вышел из группы. Он вышел в Лигу Европы) но да. Результативность Каштру была на порядок выше)
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schabay (Краснодон)
03.11.2021 в 22:01
А чё должны ЛЧ в этом сезоне выграть?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 21:54
Я расстроился(
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:56
Сподіваюся до суїциду не дійде))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 21:53
+ видно что Шахтер набирает форму, - что так поздно
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:54
Игроки долго вкуривают в требования тренера - другой менталитет, после привычных португальцев.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 21:54
Ага(
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:55
Ну и Марлон еще "помогает" пздц как
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 21:57
Да, реально не понимаю, чем Марлон заслужил быть в старте?!
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 22:01
Если убрать Марлона - это как расписаться в собственной некомпетентности. Де Дзерби очень настаивал на его покупке, а так выставит себя дураком, чего допустить не может.
+4
0
oleg dynamo (львівська)
03.11.2021 в 21:52
шахтар вже вів свою гру і невідомо чим би все закінчилось...але 2-й гол реала зламав гру шахти...але все одно зіграли гідно...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:00
А якби трубін не відбив удар Модрича з 6 метрів на 5й?
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-1
schabay (Краснодон)
03.11.2021 в 22:02
То ты був бы дедом, но яиц утебя нема...печаль
+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:11
А у тебе є песда
0
-1
NikosFutboloidos (Chop)
03.11.2021 в 21:52
Ух шикарний лігосезон видають "гранди". З таким же успіхом можна битись головою об стіну, вічно молоді і перспективні українці, занадто технічні "чорнобривці", стоячі профі за декілька лимонів, прийом мяча спиною до воріт суперника, пас заради пасу в основному в своїй штрафній і воротарю, гламурний тренер самодур. Це все туптання на місці, команди просто не ростуть а деградують.
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0
-4
Ol-g (Одесса)
03.11.2021 в 21:52
Все суркокроты никакие.
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0
-1
ДобрийВечір (Трип’ять)
03.11.2021 в 21:50
Реал, з 20 хвилини, валяв дурня.. хто винний киянам що вони не здатні «вирішувати» ..що Забарний вчора що Ісмаїл сьогодні- моменти матчу, а вони по горобцям.
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0
0
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 21:57
Не люблять пташок...
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0
-1
мы за динамо (киев)
03.11.2021 в 21:49
абсолютно адекватне суддівство. зебра старанно жовту випросила.вона чогось вирішила шо то романов на полі біга. можна вказівки давати. ну і пеналів на шару не дочекались. пічаль. а так все нормально. моменти потрібно реалізовувати. тоді і рахунок може бути інший. а із позитиву-- на здивування, переграли реал в центрі.
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+2
-3
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:52
Адекватное, не поспорить. Но некоторые микро-эпизоды были в пользу Реала. Так часто судят и у нас в пользу грандов, и это факт.
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+2
0
мы за динамо (киев)
03.11.2021 в 21:56
ніякого факту. виключно емоції.
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
03.11.2021 в 21:47
Первый гол от Реала - комедия ошибок Шахтера. Но второй гол Реала годится во все учебники. Неожиданно, но Шахтер показал приличную игру. Но весны не видать. Не надо было проигрывать Шерифу.
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+6
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 21:50
Интер можно обыграть.
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+2
-2
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 21:51
Пфф. Всего лишь. И потом нужно победить Шериф с разницей в 2. Пустяки...
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 21:58
Если Шериф сегодня выиграет - то можно выигрывть без разницы) он будет в плей-офф)
0
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.11.2021 в 22:20
За кого вболівав в цій грі, братан?
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:42
Тамбовський вовк тобі братан
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:45
керовая привычка наших по чемпионату - там недобежали, там недожали, тут западло было начать прессинговать соперника в момент приема мяча. выходим на Европу - здрасьте, готуйте сраку
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+2
-2
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satellite (Харьков)
03.11.2021 в 21:44
Достойно проиграли,потому как показали достойную игру. Защита,просто тихий ужас!!!
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 21:46
блондин ваще не отрабатывал в защите, майкон потерянный, марлон - памятник...
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 21:47
винисиус отбирал мяч у своей штрафной и летел вперёд, а наш перспективный - тока на чистых работал
0
0
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walcom (Киев)
03.11.2021 в 21:49
за то блондин получил аплодисменты от испанских болел при замене
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 21:49
и алан Патрик красачик (не внешне)
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:50
"Почему это Мудрик на те же деньги не может быть Винисиусом?????!!!!!!!!" и другие интересные вопросы из дурдома
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.11.2021 в 21:44
Той випадок, коли за поразку не соромно! Приємно здивував Шахтар, не чекав такої впевненої гри після першої поразки в Києві, шкода, що не зрівняли, шанси були не погані! Комбінація Реалу, коли другий гол забивали шикарна просто! Ну і Шахтар теж кльовий гол забили, асист грудьми не часто побачиш....
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+6
-4
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Очманілий Заєць (Odessa)
03.11.2021 в 21:47
Від "поразки, за яку соромно" до "поразки, за яку не соромно" - прогрес, матері його ковінька! .
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 21:50
ковинька - это укр. фельетонист
0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:12
Ковінька це тонка палка, неуч
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 22:18
дебил, писать научись! "полку", пля!
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 22:19
и почитай его фельетоны, если не совсем тупая!
0
-1
мы за динамо (киев)
03.11.2021 в 22:36
а ковінькою по горбу.шоб дурниць не мололи.
0
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 21:44
Толку с этой хорошей игры, столько, сколько и от вчерашней игры ДК. По итогу 0 очков что в этих что в этих. И дальше одним нужно 2 победы а другим одну и надеятся что Бенфика проиграет барсе. Я в это не верю. А впечатления от хорошей игры оставьте себе, так как в упл она и нах*й не понадобится. А весны нам не видать...
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+2
-4
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Виктор 2209 (Мехико)
03.11.2021 в 21:43
Реал пешком играл....Сегодняшний Шахтер не для лиги чемпионов
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+3
-2
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2021 в 21:44
а ЛЕ он не попадёт Шериф не пустит
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:55
Інтер, якщо кроти не виграють на виїзді
0
0
Djibouti (Djibouti)
03.11.2021 в 21:43
Марлон такой мврлон
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2021 в 21:43
Дзерби с Мудриком на мудрили -больше всего доволен Шериф Вернидуба --физрук угробил ШД гнать уже поздно светит 4 место -рано ещё Мудрику и Судокову играть в ЕК пусть в УПЛ тренеруються --всё больше убеждаюсь что Дзерби не тренер а физрук работающий на публику
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+1
-5
usup (Донецк)
03.11.2021 в 21:44
Как по мне, Мудрик сегодня неплохо отыграл.
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+4
-1
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walcom (Киев)
03.11.2021 в 21:53
та блин классный игрок еще будет расти увидишь
0
-1
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 21:45
Серьезно? Один из лучших игроков шахтера сегодня...
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+3
-1
Fens 2012 (Борислав)
03.11.2021 в 21:50
Мудрик очень и очень сегодня понравился, незря ему аплодировали зрители после замены.
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:54
Та він взагалі ніякий, боїться брати гру на себе
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 21:57
Так зрителям лишь бы финты показать. Да мяч на носу покрутить
+1
0
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walcom (Киев)
03.11.2021 в 21:42
верхи не хотели низы не могли
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+1
-1
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ascent (Луксор)
03.11.2021 в 21:41
Есть материал, есть с чем работать, в отличие от Динамо...
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+10
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:53
Так цей матеріал відстав від Динамо, плюс група значно слабкіша
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 21:41
Шобы забить, надо бить, а не перекатывать. Шахтёр Каштру обыграл бы этот Реал.
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0
-7
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:42
Не шоби забить, а шуби треба.
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 21:49
Я не понял тебя, шо ты хотел сказать, какие шубы?
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:57
Та звичайні шуби.
0
-1
мы за динамо (киев)
03.11.2021 в 22:02
ті шо суркісфсєкупіл
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.11.2021 в 21:41
На пол шишки, большего не потребовалось.
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+3
-9
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Просто Квашин (Харьков)
03.11.2021 в 21:43
Негативщик дурчак руку с трусов не вынимет, настолько рал !
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-3
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kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 22:06
Олехўчак, тебе Какашин на пол шишечки вставил?
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+3
-1
аалекс ( Крым)
03.11.2021 в 21:41
Шахтер выглядел очень прилично, но не покидало ощущение, что Реал в любой момент может все изменить. Игра обнадёживает, шансы на евровесну ещё остаются.
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+5
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:52
Всього на всього треба буде виграти у Інтера та Шерифа
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
03.11.2021 в 21:41
Марлону не место в Шахтёре.Ничего кроме проблем он команде не приносит.Эти прогулки шагом с последующим наступанием на мяч не нужны.Это тормоз,Шахтёр так не играл.
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+7
0
Tenma7 (Чернигов)
03.11.2021 в 21:47
Я не могу понять какие у него плюсы, или хотя бы один плюс. По-моему любой цз в упл, как минимум, не слабее.
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:51
Він вміє стояти з м'ячем
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:52
да, марлон - манекен
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0
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 21:40
вчора мовчали за суддівство мов телята, поливали Динамо брудом, а сьогодні самі заглотнули
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+4
-6
usup (Донецк)
03.11.2021 в 21:39
Играли вроде неплохо. Но все же даже ничьи не получили.И что лучше? Плохая игра и результат или норм игра и ничего?!
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+3
-1
kapost (Винница)
03.11.2021 в 21:45
норм гра краще. краще так програти ніж влаштовувати тягомотину.
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+2
-2
Mexxxxx (Просяная)
03.11.2021 в 21:48
С такой ужасной осенью хорошая игра лучше результата. И разрывали наших и игры мы безвольно сдавали, поэтому уже просто хочется достойной игры. Тем более практически все вопросы с весной для всех уже закрыты
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+1
0
ВиктАн
03.11.2021 в 21:39
Достойная игра горняков, более чем достойная.По игре были ничем не хуже реалистов
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+4
-5
kapost (Винница)
03.11.2021 в 21:39
Гру було цікаво дивитися. За це й дякую. Могли обидві команди, але на те він і Реал, що міг більше.
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+3
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:50
Найцікавішим є результат на таблі.
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0
-2
kapost (Винница)
03.11.2021 в 21:51
Ти футбол дивишся тільки заради результату? Ну так читай статистику просто
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-1
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c99baf (Харьков)
03.11.2021 в 21:56
Бокасса-педирасса...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 21:38
Реально настроение хуже чем от прошлого матча((( редко когда не по игре такое бывает...... Судейство реально в одну сторону.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:41
Як казав В. Висоцький: А вчора ти убогий насміхався над Динамо...
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+2
-5
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Адекватный фан
03.11.2021 в 21:38
Бесит отношение к нашим клубам, на Додо чистейший пенальти. Руку модрича могли бы хотя бы на вар посмотреть
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 21:40
А сколько играли руками и толкали, а могли свистеть только если на стороне поля Шахтера.
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-4
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walcom (Киев)
03.11.2021 в 21:44
это тебе не упл шахтерский
+3
-3
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walcom (Киев)
03.11.2021 в 21:42
она у него висела как сосиска да еще и рикошет
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:42
А руку Матвієнка?
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0
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:43
Ту что была прижата к корпусу?
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 21:43
дебил, матвиенко руки прижимал! какое ж ты тупое!
+3
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:47
"Прижимал" уже коли м"яч відлетів, сам ти дебіл
+1
-3
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:42
Мы на задворках Европы, и не только в футболе. Таковы Реалии
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-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:43
Треба повернути Віктора Хведоровича...)
0
0
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:44
Віктор Хведорович Бокасса, не надо тебя никуда возвращать - сиди там где сидишь!
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:45
А вчора тут дехто р"яно доказував про чистий пенальті на Сидорчуку у матчі з Маріуполем. Оце і європейська гра і сдівсто також.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:49
Кроти побували у ролі ДК в ЧУ
+1
0
мы за динамо (киев)
03.11.2021 в 22:48
та ні в якій ролі вони не побували. просто обьєктивне європейське суддівство і більш нічого.
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таврия19752009 (симферополь)
03.11.2021 в 21:38
понравился настрой Шахтера на игру .много моментов.Не понравилось :Трубин стал в ворота и начал опять с Марлоном играть в перепасовку .следствие пропущеный гол.Когда играл пятов он по старинки просто прижемал мяч собой к земле и делал паузы.СУДЕЙСТВО .судья не дал чистый пенальти в начале игры.все игру свистел все штрафные в пользу Реала и не дал даже подать угловой в конце первого тайма
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-8
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:44
Суддя дуже був поблажливий до кротів жодної жовтої
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+1
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:48
Подайте в Європейський суд.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:15
Краще у Лігу сексуальних меншин
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:38
Миха Мудрый неплохо прогрессирует, но зачем Дзерби тащит Судакова - хз
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0
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scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:40
Судаков тоже неплох - побольше практики и доверия, может и будет толк.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 21:41
и в чем прогресс Мудрика? у него с принятием решений беда.
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 21:41
ноги быстрее мозга!)))
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:43
норм обострял, при том что не так давно кис в Арендуполе. шо блеять за вопросы у тебя)
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 21:49
Так это же копия мадридского негра. Тот тоже так играл...
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0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 21:55
Запорізьке Торпедо (zp), когда он кис в арендуполе? Он никогда за Марик не играл))) ты чего)
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 22:03
в Десне, гоню. отлично обострял, или ты хочешь как один штрих здесь, шоб Мудрик был как Винисиус
0
-1
wist15 (Киев)
03.11.2021 в 21:38
цель украинских клубов выполненаю Гол забит. Можно на лаврах почивать
Ответить
+5
0
Mexxxxx (Просяная)
03.11.2021 в 21:38
И сегодня вроде достойно, и тоже против суперклуба. Но слабее мы. Может что привыкли играть в нашем чемпионате неторопливо, посмотреть, отдать, а тут такое не проходит.
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+2
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 21:37
Хорошая игра.
Ответить
+5
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:45
Кусок гівна, останні залишаться у групі з молдуванами
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+1
-3
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 22:04
Сосакка, если бы в этой группе играли кукуевцы, они бы вообще заняли 5-ое место!
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:37
Намного лучше, чем в Киеве, таки сделали выводы. Хорошо что забили, это снимет нервоз на будущие игры
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+5
-1
avatar
Адекватный фан
03.11.2021 в 21:37
Игра хорошая, Марлон бревно, судья клоун
Ответить
+5
-2
Fishing 555 (Rivne)
03.11.2021 в 21:39
Это тебе не Украина а Европа вчера срали на динамо теперь кушайте за шахту его
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+2
-3
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2021 в 21:49
Выходит что не зря срали, раз ты бесишься))
+1
-1
octavi4 (Warszawa)
03.11.2021 в 21:37
Красавчики, гол забили
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+4
0
Fishing 555 (Rivne)
03.11.2021 в 21:37
Надули хлам
Ответить
+4
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 21:41
Кто и где тебе вдул, Fisting?
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+2
-2
KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 21:37
Реал весь матч пешком ходил и победил... За последние лет 10 это наверное самые слабые бразильцы Шахтёра...
Ответить
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 21:38
что делает на поле майкон?
Ответить
+2
-1
perogiv52 (.)
03.11.2021 в 21:38
Майкон дрова.
+3
0
аалекс ( Крым)
03.11.2021 в 21:47
Ничего не делает.
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:49
Дрова рубає.
+2
0
Не дармоед (Запорожье)
03.11.2021 в 21:37
Суета сует.
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 21:47
В дупу
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 21:37
а могли и побольше забить этим испанским сливочным пидрам! судья - петушара французская - пеналь на додо зажал
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+6
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:50
Вся Європа проти педріллєй.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 21:55
поэтому тебя, чмо, туда и не пускают!)))
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:59
А тебе пустили, воно і видно.
+1
-1
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 21:37
см@кчи к@нца радной шлюхтьор
Ответить
+5
-7
сиси кейтч (Херсон)
03.11.2021 в 21:36
НОЛЬ ОЧКОВ НО ЗА ИГРУ НЕ СТЫДНО В ОТЛИЧИИ ОТ ДИНАМО
Ответить
+8
-8
Fishing 555 (Rivne)
03.11.2021 в 21:41
Выпей друг утоли горе
Ответить
+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:50
Ноль він ї є ноль, хоч стидно хоч ні.
Ответить
+1
0
ssb_ukr (Кременчук)
03.11.2021 в 21:36
Гра була злита суддями.
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+7
-2
Fishing 555 (Rivne)
03.11.2021 в 21:42
Ух ты как защищают шахту
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0
-1
ssb_ukr (Кременчук)
03.11.2021 в 22:30
Да пофігу на внутрішні срачі, скубитесь як пацюки постійно. Я завжди вболіваю за будь-яку нашу команду на міжнародній арені. А ви хз, мабуть вибіркова вагітність..
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 21:51
Мало шуб дали.
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0
-1
78zezabo (Дрогобич)
03.11.2021 в 21:36
Суддя недокоролям допомагав як міг, по грі нічия.
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+7
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:37
судейка мутный, но Реал - короли
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+5
-3
78zezabo (Дрогобич)
03.11.2021 в 21:39
Королі це реал 2000…А це недорозуміння, яке без переса займало максимум 3 місце в чемпіонаті Іспанії.
+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:53
ШТО
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:36
молодцы Шахта, нормально. также бы с Интером
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+6
-2
Лекарь (село Дарница)
03.11.2021 в 21:44
И с Шерифом!
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:48
шериф похоронят в Киеве
0
0
Лекарь (село Дарница)
03.11.2021 в 21:59
каким образом? У Шерифа 6 очков
0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.11.2021 в 21:36
Хорошая попытка, но нет
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+6
0
Лекарь (село Дарница)
03.11.2021 в 21:43
Дорогая редакция только Динамо может троллить. А на деле получается два одинаковых куска дерьма
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0
0
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Footballer16
03.11.2021 в 21:36
Это вам не договорняки с Шахтёрцем гонять.
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+3
-6


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