Реал – первый клуб в истории Лиги чемпионов, забивший 1000 голов

"Реал Мадрид" – первый клуб в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов, который достиг отметки в 1000 забитых мячей. Знаковый гол забил Карим Бензема.

1000 - @realmadriden have become the first team in European Cup/@ChampionsLeague history to reach 1000 goals scored in the competition (including qualifiers). King. pic.twitter.com/VWusZuZcQU