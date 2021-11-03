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Реал – первый клуб в истории Лиги чемпионов, забивший 1000 голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Королевское достижение

Реал – первый клуб в истории Лиги чемпионов, забивший 1000 голов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал Мадрид" – первый клуб в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов, который достиг отметки в 1000 забитых мячей. Знаковый гол забил Карим Бензема.

1000 и 1001 голы забил "Реал" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтёра" (2:1). Дубль оформил Карим Бензема. Обе голевые передачи на счету Винисиуса.

Сообщается, что ранее 800 и 900 голы "сливочных" в Лиге чемпионов были забиты Криштиану Роналду.

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В статье: Карим Бензема Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 22:29
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Helly (Киев)
03.11.2021 в 21:34
А где-то жалобно посасьівает бабселона
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+1
-1
5ata4ok (Харьков)
03.11.2021 в 21:33
пост сдал- пост принял.
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