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Реал – первый клуб в истории Лиги чемпионов, забивший 1000 голов
Королевское достижение
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал Мадрид" – первый клуб в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов, который достиг отметки в 1000 забитых мячей. Знаковый гол забил Карим Бензема.
1000 - @realmadriden have become the first team in European Cup/@ChampionsLeague history to reach 1000 goals scored in the competition (including qualifiers). King. pic.twitter.com/VWusZuZcQU— OptaJose (@OptaJose) November 3, 2021
1000 и 1001 голы забил "Реал" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтёра" (2:1). Дубль оформил Карим Бензема. Обе голевые передачи на счету Винисиуса.
Сообщается, что ранее 800 и 900 голы "сливочных" в Лиге чемпионов были забиты Криштиану Роналду.
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