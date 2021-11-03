ЛЧ. Ливерпуль - Атлетико 2:0. Еще один реванш

"Атлетико” пропустил два гола в четырех из пяти последних матчей, “Атлетико” пропускает в каждой выездной игре сезона 2021/22, клиншиты – всего в пяти из 15 игр, впервые “Атлетико” пропускает в первом тайме два мяча от одной команды в Лиге чемпионов в двух играх подряд, впервые у “Атлетико” по удалению в каждом из матчей против одного соперника в ЛЧ. “Ливерпуль” сполна поквитался с мадридской командой за вылет в 1/8 ЛЧ позапрошлого сезона.

“Ливерпуль” очень мощно начал матч, и “Атлетико” было сложно выдержать интенсивность, предложенную хозяевами. В старте у команды Юргена Клоппа неожиданно появился Цимикас, заменив Робертсона, но греческий фулбек уже не раз в этом сезоне удачно заменяет игрока сборной Шотландии. Все-таки Цимикас потратил достаточно времени на адаптацию, и по своему профилю он во многом напоминает Робертсона.

Итак, “Ливерпуль” собирался играть в свой суперэнергичный футбол, “Атлетико” же больше рассчитывал на мелкие фолы, провокации и другие подрывные методы из своего арсенала “темных искусств”.

План “Ливерпуля” работал, “Атлетико” – нет. “Красные” быстро забили два гола.

Сначала “Ливерпуль” удачно реализовал одну из своих новых тактических наработок. Салах и Хендерсон перегрузили правый фланг, что позволило Тренту Александер-Арнольду занять удачную позицию в центре для кросса и выверенно отправить мяч на голову Жоте. 1:0 .

Второй гол случился после прорыва Мане. Он выдержал силовую борьбу, протащил мяч, его (мяч) подхватил Хендерсон, скидка на Александер-Арнольда, заброс в штрафную и мяч удобно лег на ногу Мане .

В первом матче “Ливерпуль” тоже быстро забил два гола, но “Атлетико” еще до перерыва отыгрался. Но сегодня на поле не было Наби Кейта, который посодействовал двум мячам в свои ворота, и Антуана Гризманна, которые эти два гола забил. И ко всему этому, задача “Атлетико” усложнилась после удаление Фелипе на 36-й минуте.

Это был странный эпизод. Фелипе очень цинично сбил Мане на чужой половине и это должна была быть желтая карточка за тактический фол. Но защитник “Атлетико” почему-то игнорировал указания рефери Данни Маккели подойти к нему, и нидерландский рефери решил не церемониться – прямая красная за игнор.

Игроки “Атлетико” тут же принялись провоцировать Мане в надежде на уравнивание составов, но только получили еще две карточки за споры с арбитром. Клопп снял сенегальца в перерыва, чтобы избежать конфликтов.

“Ливерпуль” должен был забивать третий гол на стартовых минутах второго тайма, но гостей спасал Облак, удивительные промахи допустили Матип и Салах. Затем “Ливерпуль” все же забил свой мяч, но Жота был в офсайде, из-за положения вне игры был отменен и гол Суареса в ворота его бывшей команды.

Диего Симеоне провел несколько оборонительных замен, напряжение в воздухе немного спало, но “Ливерпуль” продолжал владеть мячом и инициативой. Очень старался найти свой мяч Салах, иногда он действовал с излишним эгоизмом, и “Атлетико” все-таки удалось избежать третьего гола в свои ворота.

“Ливерпуль” гарантировал первое место в своей группе, “Атлетико” еще нужно будет бороться за второе место с “Порту”.

Лига чемпионов, группа B, четвертый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Атлетико” 2:0

Голы: Жота 13, Мане 21

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Филлипс 90+4), Матип, Ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Фабиньо (Тьяго 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино 78) – Салах, Жота, Мане (Фирмино 46, Ориги 78)

“Атлетико”: Облак – Эрмосо, Фелипе, Хименес – Карраско (Вралько 69), Де Поль, Коке (Кунья 69), Триппьер – Феликс (Лоди 59), Корреа (Серрано 75) – Суарес (Эррера 59)

Предупреждения: Мане 15, Жота 85, Матип 90+2 – Эрмосо 8, Суарес 37, Коке 38

Удаление: Фелипе 36