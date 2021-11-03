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Мудрик: В матче с Реалом фортуна и решения арбитра были не в нашу сторону

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Горняки проиграли Реалу

Мудрик: В матче с Реалом фортуна и решения арбитра были не в нашу сторону

Real Madrid C.F.

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик в эфире Megogo прокомментировал поединок с "Реалом" (1:2) в 4-м туре Лиге чемпионов.

– Эмоции двоякие, потому что играли против большой команды на легендарном стадионе, но результат не тот, который мы хотели получить.

За день до игры Мистер подошел, сказал, что, возможно, буду играть, чтобы был готов. Он подготовил меня психологически, спросил, не будет ли мандража страха. Я ответил, что я готов, если он посчитает нужным.

– Чувствовали, что с таким "Реалом" можно было брать очки?

– Ну как с таким "Реалом"?.. "Реал" – одна из самых сильных команд в мире, и когда он играет хорошо, тяжело даже "Баварии" и "Барселоне". Сегодня, думаю, по игре мы не уступали – ничья должна была быть как минимум. Сегодня фортуна и, возможно, решения арбитра были не в нашу сторону. Показалось, все как-то в одну сторону было.

Игра с Исмаили? Не случайно так получалось, много наигрывали наше взаимодействие на тренировках, как и с нападающим. Тот, кто уходит за спину, уводит игроков – там появляются зоны и можно развивать атаку.

– Ты играл сегодня против Карвахаля, Каземиро...

– Это самые топовые ощущения.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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2.dc (Николаев)
03.11.2021 в 22:55
Мне тоже показалось, что судилось несколько однобоко. Но Шахта на победу не очень то и наиграла, и не арбитры тут виной …(
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2021 в 22:54
если бы ты не боялся и не треслись ноги было бы не плохо --почему не бил по воротам --теперь вам не чего не светит даже ЛЕ --играйте в УПЛ с одним соперником ДК -тем тоже не куда спешить --весна будет без еврофутбола -все обделались
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
03.11.2021 в 22:52
Да, никого из Реала не удалил, пенальти в их ворота не дал и даже на свисток сливочных не присадил. Непривычно как-то, то ли дело в УПЛ, там все свои - романовы, ивановы, бойки, пасхалы, они своих в обиду не дадут. На них и покричать можно и пристрожить в перерыве и подсказать на поле, кто из соперников что нарушил...
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 22:44
Зате в Україні всі рішення кишенькових арбітрів на вашу.
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+3
-1
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2.dc (Николаев)
03.11.2021 в 22:52
Не, не все, далеко не все. Здесь ещё и ДК есть …
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
03.11.2021 в 22:39
Бить научись, чепуховец.
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+3
0


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