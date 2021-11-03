Мудрик: В матче с Реалом фортуна и решения арбитра были не в нашу сторону

Хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик в эфире Megogo прокомментировал поединок с "Реалом" (1:2) в 4-м туре Лиге чемпионов.

– Эмоции двоякие, потому что играли против большой команды на легендарном стадионе, но результат не тот, который мы хотели получить.

За день до игры Мистер подошел, сказал, что, возможно, буду играть, чтобы был готов. Он подготовил меня психологически, спросил, не будет ли мандража страха. Я ответил, что я готов, если он посчитает нужным.

– Чувствовали, что с таким "Реалом" можно было брать очки?

– Ну как с таким "Реалом"?.. "Реал" – одна из самых сильных команд в мире, и когда он играет хорошо, тяжело даже "Баварии" и "Барселоне". Сегодня, думаю, по игре мы не уступали – ничья должна была быть как минимум. Сегодня фортуна и, возможно, решения арбитра были не в нашу сторону. Показалось, все как-то в одну сторону было.

Игра с Исмаили? Не случайно так получалось, много наигрывали наше взаимодействие на тренировках, как и с нападающим. Тот, кто уходит за спину, уводит игроков – там появляются зоны и можно развивать атаку.

– Ты играл сегодня против Карвахаля, Каземиро...

– Это самые топовые ощущения.