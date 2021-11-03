Де Дзерби: Есть три вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча с "Реалом" (1:2) в 4-м туре Лиге чемпионов .

– Можно ли сказать, что это ваш лучший матч в "Шахтере"

– Сегодня мы очень хорошо играли, но, думаю, тоже хорошо сыграли с "Интером".

В первом тайме с "Реалом" (речь о первом матче (0:5) – прим.) хорошо выглядели. Футбол состоит из эпизодов – первый гол пропустили после автогола Кривцова, а второй – ошибка после аута.

Даже с "Шерифом" – уступили 0:2, но пропустили 2 очень глупых гола, теряли мяч в ключевых позициях, и оттуда "Шериф" проводил контратаки. Думаю, в основном мы играли в Лиге чемпионов хорошие матчи.

Есть 3 ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше: во-первых, победить в УПЛ, во-вторых, видеть прогресс молодых игроков, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и остальных, в-третьих – трансферы, особенно на те позиции, где нам нужна скорость, техника, которых сейчас не хватает.

Сегодня мы провели очень хороший матч на "Бернабеу". Печально, что мы сегодня уезжаем очень злыми и без очков, печально и потому, что провели очень хороший матч.

– Как оцените шансы "Шахтера" на евровесну?

– Ждем результата матч "Шериф" – "Интер", а потом посмотрим. Мы приехали сюда победить. Еще осталось 2 игры, и мы попробуем их выиграть.

Считаю, что группа проявилась странной. Никто не ожидал, что мы проиграем "Шерифу", но еще больше не ожидали, что они выиграют в Мадриде (2:1). Если мы победим в 2 матчах, у нас будет 7 очков, мы должны над этим работать.