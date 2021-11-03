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Де Дзерби: Есть три вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Наставник Шахтера смотрит в будущее

Де Дзерби: Есть три вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча с "Реалом" (1:2) в 4-м туре Лиге чемпионов.

– Можно ли сказать, что это ваш лучший матч в "Шахтере"

– Сегодня мы очень хорошо играли, но, думаю, тоже хорошо сыграли с "Интером".

В первом тайме с "Реалом" (речь о первом матче (0:5) – прим.) хорошо выглядели. Футбол состоит из эпизодов – первый гол пропустили после автогола Кривцова, а второй – ошибка после аута.

Даже с "Шерифом" – уступили 0:2, но пропустили 2 очень глупых гола, теряли мяч в ключевых позициях, и оттуда "Шериф" проводил контратаки. Думаю, в основном мы играли в Лиге чемпионов хорошие матчи.

Есть 3 ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше: во-первых, победить в УПЛ, во-вторых, видеть прогресс молодых игроков, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и остальных, в-третьих – трансферы, особенно на те позиции, где нам нужна скорость, техника, которых сейчас не хватает.

Сегодня мы провели очень хороший матч на "Бернабеу". Печально, что мы сегодня уезжаем очень злыми и без очков, печально и потому, что провели очень хороший матч.

– Как оцените шансы "Шахтера" на евровесну?

– Ждем результата матч "Шериф" – "Интер", а потом посмотрим. Мы приехали сюда победить. Еще осталось 2 игры, и мы попробуем их выиграть.

Считаю, что группа проявилась странной. Никто не ожидал, что мы проиграем "Шерифу", но еще больше не ожидали, что они выиграют в Мадриде (2:1). Если мы победим в 2 матчах, у нас будет 7 очков, мы должны над этим работать.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (9)
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Mexxxxx (Просяная)
04.11.2021 в 00:35
Что-то он крутил мутил, а мог же просто сказать - шансов у нас нет
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Romerik (YNWA)
04.11.2021 в 00:03
Может кто то скажет ему что уже победа в упл не гарантирует попадания в лч. Или нет, пусть напрягается, а то и на упл забьет...
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2021 в 00:03
первым делом надо убрать физрука Дзерби и забыть как страшный сон --угробил ШД и надеяться что его оставят --ты сам должен подать в отставку за этот позор--от наглый макороник --за что ему платить такие бабки --гоните Дзерби-Палкина-Срну зажрались за чужой счёт
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0
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c99baf (Харьков)
04.11.2021 в 00:33
А к чему тут Палкин и Срна?
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0
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Fishing 555 (Rivne)
03.11.2021 в 23:59
Щоб дав попу замісь каділа да гармошку щоб він робив?
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0
0
Maryan (Lviv)
03.11.2021 в 23:56
А він точно футбольний тренер?
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0
0
efim423 (odessa)
03.11.2021 в 23:39
хватит и двух уволить зебру и уволить срну
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+1
-1
Геродот (Винница)
03.11.2021 в 23:24
Насчет хороших в основном игр в Лиге чемпионов при показателях - 1 очко, соотношение 1:9 - это что, прикол такой? Не смешно. А вот важно, что впервые Де Дзерби озвучил то, что очевидно - необходимость новых трансферов, потому как команда явно во многих линиях нуждается в усилении. Тем более на фоне того, что в команде немало возрастных игроков - Марлос, Пятов, Степаненко, Мораес, Дентиньо.
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
03.11.2021 в 23:54
Ставлю "-", бо сьогодні з перелічених вікових гравців на полі був лише Степаненко. Підсилення за Де Дзербі - це зокрема й Марлон, який виходить на поле під гаслом "Жодної гри без привозу". Регулярно привозить і обраний ДеДзербой Трубін (хоча інколи і рятує). Тож дієвість трансферів від італійця поки що 67%. Не певний, що Ахмєтов довго терпітиме розкидання грошима.
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0
-1


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