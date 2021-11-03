ЛЧ. Боруссия Д - Аякс 1:3. Отомстить не получилось

В третьем туре эти команды подарили яркое шоу, хотя в большей степени зажигали амстердамцы. Тем смелее были ожидания от поединка на "Сигнал Идуна Парк" – не могла "Боруссия" перед собственными болельщиками не мстить за те 1:4. А "Аякс" строил контрплан, рассчитывая на предоставленное соперником пространство. ДНК этой команды – атаки и наступление, так что об "автобусе" или просто футболе от защиты речи быть не могло.

А тут еще и судейство получилось весьма пикантным – в середине первого тайма Майкл Оливер в довольно странной ситуации удалил Хуммельса за фол против Энтони в центре поля. Это событие сбило атакующий порыв "Боруссии". До красной карточки "шмели" нагнетали, будучи где-то рядом с успехом. Азар не забил, Беллингем не попал по пустым воротам, даже Хуммельс стрелял дальними ударами. Забавно, но в равных составах, обладая преимуществом, Дортмунд не забил. Зато после удаления сделал это со сжатыми кулаками. Мазрауи в штрафной площади задел Беллингема, а Марко Ройс точно пробил в угол с "точки" – 1:0.

"Аякс", естественно, перехватил инициативу в конце тайма и пытался как можно быстрее использовать численное большинство. Мартинес пробивал с очень удобной позиции, однако и сам не понял, как не попал. Бергейс стрелял точнее, но просто для голкипера. Выяснение отношений перенеслось на второй тайм.

Соперники поменялись ролями – теперь уже "Аякс" атаковал позиционно, а "Боруссия" больше уповала на скоростные выпады. На 56-й минуте хозяева перспективно выбегали на чужую половину поля, но Витцель на завершающей фазе отдал неточную передачу Ройсу. У "Аякса" же не было ударов по воротам. Попадания в створ от Энтони и Бергвейса, имевшие место до перерыва, так и оставались главным достижением амстердамцев.

"Боруссия" спокойно держала защиту, но одна ошибка перечеркнула весь позитив. Вернее, комплекс ошибок. Оставили свободную зону на левом фланге, откуда подал Энтони, небрежно сыграли головой в собственной площади ворот (Понгранчич), не прикрыли на дальней стойке Тадича. Ничейный счет был справедливым отражением событий на поле.

Но "Аякс" стремился к победе. Момент Маллена упустили, но очередная хорошая подача Энтони с фланга не была напрасной. Алле мощно пробил головой и обогатил свой и без того не бедный голевой багаж в турнире.

У "Боруссии" уже банально не было времени на камбэк. Да и сил, если честно, тоже. Огорченный Холланд на трибунах (травма) понял все сразу после второго пропущенного (а был еще и третий от Классена, и снова голевой пас Энтони) – его команда во второй раз уступила "Аяксу" в этой группе. Теперь придется повоевать за выход в плей-офф со "Спортингом", который благодаря двум победам над "Бешикташем" догнал дортмундцев в таблице. "Аякс" уже в плей-офф.

ЛЧ. Группа С. 4-й тур

03.11.2021. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Арбитр – Майкл Оливер (Англия)

"Боруссия" Д – "Аякс" 1:3

Голы: Ройс (пен.) 37 - Тадич 72, Алле 83, Классен 90+3

"Боруссия": Кобель – Аканжи, Хуммельс, Менье – Азар (Понграчич 34), Беллингем, Витцель, Вольф (Пасслак 58) – Брандт, Ройс (Кнауфф 76), Тиггес (Маллен 75)

"Аякс": Пасвер – Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи – Гравенберх, Бергейс (Кудус 67), Альварес (Классен 46) – Тадич, Алле, Энтони

Предупреждения: Кнауфф 79 – Альварес 39

Удаление: Хуммельс 29 (прямая красная)