ЛЧ. Интер уверенно обыграл Шериф в Молдове

Лига чемпионов

Группа D, четвертый тур

"Стадион Шериф" (Тирасполь)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Во второй раз подряд за две недели команды завершают поединок с тем же счетом и приблизились по тому же сценарию. Разве что сегодня миланцы больше держали контроль над поединком и позволили осуществить опасный момент сопернику только под занавес встречи. "Шериф" в этом сезоне стал очень удобной командой для "Интера" и миланцы даже установили рекорд: никогда раньше за один розыгрыш Лиги чемпионов "неррадзурри" не забивали сопернику шесть голов. Сегодня история поменялась.

Лишь в первом тайме "Интер" нанес 14 ударов по воротам Атанасиадиса, и только чудом на перерыв подопечные Индзаги ушли с нулем голов. Сам греческий голкипер в одном из моментов прилично выручил: Джеко расстреливал ворота молдован, но Георгиос парировал этот выстрел. Также дважды за несколько секунд мог забить Лаутаро. Аргентинец пробивал по воротам без голкипера и дважды попал в защитников. Под занавес тайма Мартинес еще получил один момент, но его обводящий удар из-за пределов штрафной не себя приняла стойка.

"Шериф" совершенно за первые 45 минут не запомнился ничем в атаке. Впечатлили только трибуны, которые очень мощно гудели, когда футболисты "Интера" принимали мяч. Они – лучший игрок сегодня среди двух команд.

Что-то не то сказал Вернидуб своим подопечным в перерыве. Второй тайм показал кучу пробелов в обороне "Шерифа", прежде всего – в плотных единоборствах. Первый гол миланцы забили очень легко. Видаль собрал на себе несколько соперников и отдал на Брозовича, который замахом убрал двух игроков "Шерифа" и пробил из-за пределов штрафной. Да еще попал между ног Арболадо. Атанасиадис только наблюдал за полетом мяча. Дебютный гол для Марсело в Лиге чемпионов – он провел в этом турнире уже 27 матчей.

На 66-й минуте наконец-то пользу принес стандарт. После очередной подачи от углового флажка миланцы трижды расстреливали ворота соперника. Дважды удары в упор потянул Атанасиадис, однако против добивания Шкриняра грек уже ничего не смог сделать. А вот, казалось бы, жирную точку в матче через несколько секунд после выхода на поле поставил Санчес. Алексис обворовал капитана "Шерифа" Дуланто и пробил мимо ушей голкиперу. Дебютный гол для чилийца в этом сезоне и первый в ЛЧ со времен выступлений за лондонский Арсенал. В последний раз он забивал в этом турнире "Баварии" в феврале 2017 года.

Подопечные Вернидуба все же собрали силы на гол престижа. Обидчик "Шахтера" Траоре головой перевел мяч после навеса Тиля. Это была единственная по-настоящему опасная атака хозяев за весь поединок. Такое ощущение, что Шериф уже наелся этими еврокубками.

Сказка молдован завершилась еще на “Сан-Сиро”. Они выглядят очень уставшими и тяжелыми, и в двух матчах против "Интера" толком ничего и не показали. Благодаря двум победам подряд “Интер” обогнал их в турнирной таблице и теперь подопечные Вернидуба расположились на третьем месте.

"Шериф" - "Интер" 1:3 (0:0)

Голы: Траоре 90+2 – Брозович 54, Шкриняр 66, Санчес 82

"Шериф": Атанасиадис – Костанца, Арболеда, Дуланто, Криштиану – Тиль, Аддо (Радельич 62) – Траоре, Коловос (Бруну 73), Кастаньеда – Джахшибаев (Джульен 81)

"Интер": Ханданович – Шкриняр, Де Врей (Раннокья 85), Бастони – Дармиан (Думфрис 46), Барелла, Брозович, Видаль, Димарко (Перишич 64) – Джеко (Корреа 81), Мартинес (Санчес 81)

Предупреждения: Аддо 35, Криштиану 51, Коловос 61, Костанца 63 – Дармиан 43, Шкриняр 67