Лига Чемпионов. Группа А, 4-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Пари Сен-Жермен" 2:2

Голы: Нкунку (8), Собослаи (90+2, пен) – Вейналдум (21, 39)

Нереализованный пенальти: Сильва (12)

РБ Лейпциг: Гулачи – Гвардиол, Симакан, Орбан (Хайдара, 46) – Анхелиньо, Адамс (Ольмо, 74), Лаймер (Хенрикс, 85), Мукиеле – Форсберг (Собослаи, 59), Нкунку – Сильва (Поульсен, 59)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими– Гейе, Данилу, Вейналдум (Эррера, 85) – Неймар, Мбаппе (Икарди, 90+3), Ди Мария (Дракслер, 85)

Предупреждения: Адамс (25), Симакан (69), Поульсен (90+4) – Данилу (10), Кимпембе (32), Мендеш (62), Неймар (74), Доннарумма (90+1), Эррера (90+5)

"РБ Лейпциг" не сумел повторить подвига "Аталанты", повторно проиграл "ПСЖ" и лишился шансов на выход в плей-офф. В сезоне 2019/20 "бергамаски" тоже проиграли стартовые три туда группового этапа, хоть и смотрелись недурно, но собрались во втором круге, набрали 7 очков и оставили "Шахтёр" без путёвку в 1/8. "Быки" тоже лихо выступали в этой ЛЧ, по делу уступили лишь "Манчестер Сити", но всё же чуда не произошло.

Повторный матч мало чем отличался от игры в Париже двумя неделями раньше. "ПСЖ" с мячом на своей половине поля под постоянным прессингом соперника. И тут развилка – либо "Лейпциг" забирает мяч и тут же создаёт моменты, либо французы чудом проходят давлением и Неймар с Мбаппе вылетают в контратаку. Эпизодически Париж позиционно обороняется, если это можно так назвать. В 7 человек, пока трио впереди смотрит футбол.

Прессинг "быков" шикарно работал на старте, и у них была феноменальная возможность оторваться в счёте, но Нкунку и Сильва не выжали максимум. Сначала португалец отобрал мяч на чужой половине, подал на Нкунку, а тот забил в ворота бывшей команды. На 10-й минуте эта же парочка залетела в штрафную, и Силву в штрафной сбил соотечественник Данилу. Шанс для 2:0, но удар Андре с 11-метровой отбил Доннарумма.

Чем ближе было к финальному свистку, тем меньше сил у РБ было на прессинг, и тем чаще "ПСЖ" выскакивал в опасные выпады. Уже вскоре гости выскочили в контратаку, Неймар закинул на Мбаппе, а тот скинул на Вейналдума – 1:1. Вскоре Джинни оформил свой второй гол за новый клуб с углового, и как казалось, поставил точку в матче. Но в концовке Кимпембе привёз ещё один пенальти, и Собослаи не повторил ошибки Силвы. Но было слишком поздно – 2:2.

Вейналдум больше года не забивал в клубном футболе, и оформил первый свой дубль с времён великого камбека в 1/2 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона" (4:0). Будем надеяться, что это не станет предвестником победы Парижа в Европе. Потому что "ПСЖ" снова защищается в 7 человек, снова без позиционной структуры в атаке, но всё это продолжает держаться на зашкаливающем таланте – даже без Лео Месси, которого сегодня не было. Это не футбол. А "РБ Лейпциг" жаль. Третий толковый матч в этой Лиге Чемпионов, и всего один набранный пункт в 4 турах. "Быки" покидают ЛЧ, но ещё сохраняют шансы на третью строчку.