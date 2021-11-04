Неоправданная расточительность. Лейпциг - ПСЖ 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лейпциг – Пари Сен-Жермен, встречавшихся в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Хозяева забили быстрый мяч, да еще могли закрепить преимущество, однако Силва не реализовал пенальти. Тогда за дело взялся Вейналдум, оформивший дубль. ПСЖ вел в счете до 90+2-й минуты, пока давление Лейпцига не привело к еще одному пенальти. Собослаи уже не ошибся. Как следствие, ПСЖ отдал первое место в группе Манчестер Сити, Лейпциг отстает от парижан на четыре очка.

Лига Чемпионов. Группа А, 4-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Пари Сен-Жермен" 2:2

Голы: Нкунку (8), Собослаи (90+2, пен) – Вейналдум (21, 39)

Нереализованный пенальти: Сильва (12)