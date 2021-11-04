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Стопроцентный Амстердам. Боруссия - Аякс 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Смотреть видео обзор матча Боруссия Дортмунд - Аякс, Лига Чемпионов, 3 ноября 2021

Стопроцентный Амстердам. Боруссия - Аякс 1:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия - Аякс, которые встречались в четвертом туре Лиги Чемпионов. Две недели назад амстердамцы на своем поле разгромили дортмундцев 4:0, так что от желто-черных ожидали реванша. Они и смогли выиграть первый тайм благодаря голу Ройса, но остались в меньшинстве из-за красной Хуммельсу. А после перерыва Аякс включился максимально и Боруссия «поплыла». Счет сравнял Тадич, Себастьян Алле забил свой седьмой гол в Лиге Чемпионов, Классен поставил точку, при этом дважды партнерам ассистировал Антони. Аякс, выиграв все четыре матча, уже в 1/8 финала Лиги Чемпионов, Боруссии придется соревноваться за вторую строчку со Спортингом.

Лига Чемпионов. Группа С. 4-й тур
03.11.2021. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д – "Аякс" 1:3
Голы: Ройс (пен.) 37 - Тадич 72, Алле 83, Классен 90+3

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Себастьен Аллер
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