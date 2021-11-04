Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У конкурента Зинченко - ассистентский хет-трик. Манчестер Сити - Брюгге 4:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити – Брюгге, Лига Чемпионов, 3 ноября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Брюгге, которые встречались в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Героем поединка стал левый защитник горожан Канселу, который трижды ассистировал партнерам. Александр Зинченко вышел на замену на 80-й минуте вместо правого защитника Уокера, а Соболь отыграл 72 минуты. Манчестер Сити благодаря этой победе вышел на первое место в группе А, обойдя ПСЖ.
Лига Чемпионів. Группа А. Четвертый тур
3 ноября. Манчестер. Этихад Стедиум
Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Голы: Фоден 15, Марез 54, Стерлинг 72, Жезус 90+2 - Стоунз 17 аг
Популярное сейчас
- Ливер и Аякс в 1/8, поражение Шахтёра, будущее Хави. Главные новости за 3 ноября
- ЛЧ. Интер уверенно обыграл Шериф в Молдове
- Перес: У Лунина все будет хорошо, пусть украинцы не переживают за него
- ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО