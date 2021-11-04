У конкурента Зинченко - хет-трик ассистистов. Манчестер Сити - Брюгге 4:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Брюгге, которые встречались в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Героем поединка стал левый защитник горожан Канселу, который трижды ассистировал партнерам. Александр Зинченко вышел на замену на 80-й минуте вместо правого защитника Уокера, а Соболь отыграл 72 минуты. Манчестер Сити благодаря этой победе вышел на первое место в группе А, обойдя ПСЖ.

Лига Чемпионів. Группа А. Четвертый тур

3 ноября. Манчестер. Этихад Стедиум

Манчестер Сити - Брюгге 4:1

Голы: Фоден 15, Марез 54, Стерлинг 72, Жезус 90+2 - Стоунз 17 аг