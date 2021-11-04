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У конкурента Зинченко - хет-трик ассистистов. Манчестер Сити - Брюгге 4:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити – Брюгге, Лига Чемпионов, 3 ноября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Брюгге, которые встречались в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Героем поединка стал левый защитник горожан Канселу, который трижды ассистировал партнерам. Александр Зинченко вышел на замену на 80-й минуте вместо правого защитника Уокера, а Соболь отыграл 72 минуты. Манчестер Сити благодаря этой победе вышел на первое место в группе А, обойдя ПСЖ.
Лига Чемпионів. Группа А. Четвертый тур
3 ноября. Манчестер. Этихад Стедиум
Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Голы: Фоден 15, Марез 54, Стерлинг 72, Жезус 90+2 - Стоунз 17 аг
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