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Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом
По версии WhoScored и SofaScore
Фото: ФК Шахтер Донецк
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" (1:2).
Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки всем футболистам обеих команд.
Лучшим в составе "оранжево-черных" стал Алан Патрик, который получил оценку - 7.6 и 7.8 соответственно.
Лучшими игроками встречи были признаны Карим Бензема( 8.5, 8.7) и Винисиус Жуниор (8.8, 8.2).
Напомним, после четырех туров "Шахтер" с одним очком занимает последнее место в группе D. С 9 пунктами лидирует "Реал". "Шериф" имеет 6 баллов и третью строчку, и у "Интера" 7 очков и второе место.
Скриншот: WhoScored
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