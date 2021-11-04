Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" (1:2).

Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки всем футболистам обеих команд.

Лучшим в составе "оранжево-черных" стал Алан Патрик, который получил оценку - 7.6 и 7.8 соответственно.

Лучшими игроками встречи были признаны Карим Бензема( 8.5, 8.7) и Винисиус Жуниор (8.8, 8.2).

Напомним, после четырех туров "Шахтер" с одним очком занимает последнее место в группе D. С 9 пунктами лидирует "Реал". "Шериф" имеет 6 баллов и третью строчку, и у "Интера" 7 очков и второе место.