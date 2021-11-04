  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

По версии WhoScored и SofaScore

Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" (1:2).

Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки всем футболистам обеих команд.

Лучшим в составе "оранжево-черных" стал Алан Патрик, который получил оценку - 7.6 и 7.8 соответственно.

Лучшими игроками встречи были признаны Карим Бензема( 8.5, 8.7) и Винисиус Жуниор (8.8, 8.2).

Напомним, после четырех туров "Шахтер" с одним очком занимает последнее место в группе D. С 9 пунктами лидирует "Реал". "Шериф" имеет 6 баллов и третью строчку, и у "Интера" 7 очков и второе место.

Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом - изображение 1

Скриншот: WhoScored

Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом - изображение 2
Скриншот: SofaScore
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...