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Бензема - о победе над Шахтером: Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей
Капитан "Реала" отметил, что игра была трудной
Фото: twitter.com/realmadrid
Капитан и нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что именно дубль француза принес победу "сливочным".
"Это был трудный матч против хорошей команды, которая здорово играла. Мы вместе сражаемся и вместе побеждаем. Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей, но мы справились с задачей", - цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.
Отметим, что Карим Бензема был признан лучшим игроком матча "Реал" - "Шахтер" по версии УЕФА.
???? @Benzema, MVP del partido ???? @FCShakhtar ????#UCL pic.twitter.com/UfIwzcFA3m— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2021
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