Бензема - о победе над Шахтером: Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей

Капитан и нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что именно дубль француза принес победу "сливочным".

"Это был трудный матч против хорошей команды, которая здорово играла. Мы вместе сражаемся и вместе побеждаем. Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей, но мы справились с задачей", - цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Карим Бензема был признан лучшим игроком матча "Реал" - "Шахтер" по версии УЕФА.