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Бензема - о победе над Шахтером: Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей

Лига Чемпионов
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Капитан "Реала" отметил, что игра была трудной

Бензема - о победе над Шахтером: Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей

Фото: twitter.com/realmadrid

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Капитан и нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что именно дубль француза принес победу "сливочным".

"Это был трудный матч против хорошей команды, которая здорово играла. Мы вместе сражаемся и вместе побеждаем. Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей, но мы справились с задачей", - цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Карим Бензема был признан лучшим игроком матча "Реал" - "Шахтер" по версии УЕФА.

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В статье: Карим Бензема Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
УЕФА

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