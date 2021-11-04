Степаненко: Проделали большую работу, чтобы показать достойную игру с Реалом

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями после поражения от миланского "Интера" (1:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру сегодня. Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право его задавать. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом - их всегда много.

И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины", - подписал Тарас фото в своем Instagram.