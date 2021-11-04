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Степаненко: Проделали большую работу, чтобы показать достойную игру с Реалом
Хавбек "Шахтера" поделился мыслями после матча в ЛЧ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями после поражения от миланского "Интера" (1:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру сегодня. Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право его задавать. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом - их всегда много.
И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины", - подписал Тарас фото в своем Instagram.
Напомним, после четырех туров "Шахтер" с одним очком занимает последнее место в группе D. С 9 пунктами лидирует "Реал". "Шериф" имеет 6 баллов и третью строчку, и у "Интера" 7 очков и второе место.
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