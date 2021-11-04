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Мудрик: Мы продолжаем работать и будем бороться до конца
Хавбек "Шахтера" прокомментировал поражение от "Реала"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился мыслями после поражения от "Реала" (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.
"Не тот результат, который мы хотели сегодня получить, но мы продолжаем работать и будем бороться до конца.
Честь играть за такой большой клуб, как "Шахтер", с такими сильными футболистами", - написал Мудрик в своем Instagram.
Напомним, что Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на Манора Соломона на 71-й минуте поединка.
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Источник:Instagram
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