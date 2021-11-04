Мудрик: Мы продолжаем работать и будем бороться до конца

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился мыслями после поражения от "Реала" (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Не тот результат, который мы хотели сегодня получить, но мы продолжаем работать и будем бороться до конца.

Честь играть за такой большой клуб, как "Шахтер", с такими сильными футболистами", - написал Мудрик в своем Instagram.