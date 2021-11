Обидчик Шахтера претендует на звание автора лучшего гола тура Лиги чемпионов

УЕФА назвал имена номинантов на звание лучшего гола недели по итогам четвертого тура Лиги чемпионов.

Одним из претендентов стал второй гол Карима Бензема из "Реала" в ворота "Шахтера" (2:1). Форвард "сливочных" забил "горнякам" после комбинации с участием Винисиуса Жуниора и Каземиро.

Также в число лучших попали Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" (гол "Аталанте" 2:2), Роберт Левандовски из "Баварии" ( гол "Бенфике" 5:2) и Лукас Нмеча из "Вольфсбурга" ( гол "Зальцбургу" 2:1).

Проголосовать за автора лучшего гола 4-го тура Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

