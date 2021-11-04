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Обидчик Шахтера претендует на звание автора лучшего гола тура Лиги чемпионов
В рейтинг попал второй гол француза
Фото: realmadrid.com
УЕФА назвал имена номинантов на звание лучшего гола недели по итогам четвертого тура Лиги чемпионов.
Одним из претендентов стал второй гол Карима Бензема из "Реала" в ворота "Шахтера" (2:1). Форвард "сливочных" забил "горнякам" после комбинации с участием Винисиуса Жуниора и Каземиро.
Также в число лучших попали Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" (гол "Аталанте" 2:2), Роберт Левандовски из "Баварии" ( гол "Бенфике" 5:2) и Лукас Нмеча из "Вольфсбурга" ( гол "Зальцбургу" 2:1).
Проголосовать за автора лучшего гола 4-го тура Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.
????️ Who are you voting for? ⚽️#UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2021
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