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Симеоне – о проигрыше Атлетико: Мы спокойно уезжаем из Ливерпуля, зная, что отдали на Энфилде все силы

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Диего на связи

Симеоне – о проигрыше Атлетико: Мы спокойно уезжаем из Ливерпуля, зная, что отдали на Энфилде все силы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в поединке 4-го тура группового этапа ЛЧ против "Ливерпуля" (2:0). Напомним, защитник Фелипе покинул поле еще до перерыва из-за красной карточки.

"Мы не сломили команду, которая, если приходится забивать 7 голов, забивает 7 голов. Я должен позаботиться о том, чтобы улучшить команду, чтобы мы были более стабильными. Мы начали хорошо атаковать, но потом случилось то, что все видели".

"Хочу похвалить свою команду за спокойствие и терпение во втором тайме. Мы могли вернуться в игру в моменте с голом Суареса, который был отменен из-за офсайда. Мы спокойно покидаем Ливерпуль, зная, что отдали на "Энфилде" все силы. Жаль, что голы и удаление произошли так быстро".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Ливерпуль
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Источник:
Marca

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