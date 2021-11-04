Симеоне – о проигрыше Атлетико: Мы спокойно уезжаем из Ливерпуля, зная, что отдали на Энфилде все силы

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в поединке 4-го тура группового этапа ЛЧ против "Ливерпуля" (2:0). Напомним, защитник Фелипе покинул поле еще до перерыва из-за красной карточки.

"Мы не сломили команду, которая, если приходится забивать 7 голов, забивает 7 голов. Я должен позаботиться о том, чтобы улучшить команду, чтобы мы были более стабильными. Мы начали хорошо атаковать, но потом случилось то, что все видели".