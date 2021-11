Клопп – о победе в матче с Атлетико: Ливерпуль сыграл так, как хотел

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (2:0).

"Ливерпуль" набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в квартете В. "Атлетико" (4 очка) находится на 3-й позиции. "Порту" (5) – на втором месте, "Милан" (1) замыкает группу.

Юрген Клопп стал пятым в истории главным тренером, одержавшим 200 побед с "красными" во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 334 матча. Немец работает в Англии с 2015 года.

200 - Tonight was Jürgen Klopp's 200th win in his 334th game in charge of Liverpool in all competitions, making him the fifth Reds manager to reach the landmark. Famous. pic.twitter.com/mPodVc0v6I