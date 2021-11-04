Клопп – о победе в матче с Атлетико: Ливерпуль сыграл так, как хотел

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (2:0).

"Нам удался практически идеальный матч. Мы сыграли так, как хотели. Мы забили в нужные моменты. "Атлетико" начал матч гораздо сильнее, чем предыдущую игру на своем поле, но мы хорошо оборонялись, и Трент отдал две замечательные передачи".

"Мы забили два потрясающих гола. Завершение атак получилось на загляденье. Диогу знает, что он не промахивается в таких ситуациях. Садио тоже хочет забивать и умеет оказываться в нужном месте в штрафной площадке, чтобы реализовывать такие моменты".

"Во втором тайме мы потеряли Фирмино из-за травмы. Что касается красной карточки, такое нам не очень нравится, ты не хочешь играть против 10 человек. Арбитр контролировал игру, но я очень недоволен тем, что мне пришлось заменить Мане, но это было необходимо".

"Ливерпуль" набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в квартете В. "Атлетико" (4 очка) находится на 3-й позиции. "Порту" (5) – на втором месте, "Милан" (1) замыкает группу.

Юрген Клопп стал пятым в истории главным тренером, одержавшим 200 побед с "красными" во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 334 матча. Немец работает в Англии с 2015 года.