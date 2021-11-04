Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп – о победе в матче с Атлетико: Ливерпуль сыграл так, как хотел
Юрген установил интересное достижение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (2:0).
"Нам удался практически идеальный матч. Мы сыграли так, как хотели. Мы забили в нужные моменты. "Атлетико" начал матч гораздо сильнее, чем предыдущую игру на своем поле, но мы хорошо оборонялись, и Трент отдал две замечательные передачи".
"Мы забили два потрясающих гола. Завершение атак получилось на загляденье. Диогу знает, что он не промахивается в таких ситуациях. Садио тоже хочет забивать и умеет оказываться в нужном месте в штрафной площадке, чтобы реализовывать такие моменты".
"Во втором тайме мы потеряли Фирмино из-за травмы. Что касается красной карточки, такое нам не очень нравится, ты не хочешь играть против 10 человек. Арбитр контролировал игру, но я очень недоволен тем, что мне пришлось заменить Мане, но это было необходимо".
"Ливерпуль" набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в квартете В. "Атлетико" (4 очка) находится на 3-й позиции. "Порту" (5) – на втором месте, "Милан" (1) замыкает группу.
Юрген Клопп стал пятым в истории главным тренером, одержавшим 200 побед с "красными" во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 334 матча. Немец работает в Англии с 2015 года.
200 - Tonight was Jürgen Klopp's 200th win in his 334th game in charge of Liverpool in all competitions, making him the fifth Reds manager to reach the landmark. Famous. pic.twitter.com/mPodVc0v6I— OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2021
Популярное сейчас
- Вернидуб: Шериф хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов
- Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом
- У конкурента Зинченко - ассистентский хет-трик. Манчестер Сити - Брюгге 4:1. Видео обзор матча
- Почти хорошо, но плохо. Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Новости по теме
- 02:23 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 03.11.2021
- 01:01 Прогнозы на футбол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.10.2021
- 09:45 Зарубежные Симеоне не пожал руку Клоппу после матча ЛЧ – Юрген высказался об эпизоде, Диего объяснил решение