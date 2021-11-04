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Палкин встретился с президентом Реала перед матчем Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Представители двух клубов обменялись подарками

Палкин встретился с президентом Реала перед матчем Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин и президент "Реала" Флорентино Перес встретились накануне матча команд.

Пресс-служба "сливочных" отмечает, что представители клубов обменялись подарками. Палкину вручили футболку мадридского клуба.

Напомним, что "Реал" победил "Шахтер" со счетом 2:1. После четырех туров "горняки" с одним очком занимают последнее место в группе D. С 9 пунктами лидируют "мадридцы". "Шериф" имеет 6 баллов и третью строчку, и у "Интера" 7 очков и второе место.

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В статье: Сергей Палкин Флорентино Перес Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Счётчик шансов (Полтава)
04.11.2021 в 11:31
Обсудили создание Суперлиги
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zloyded (Киев)
04.11.2021 в 11:16
А Ахмєтов сидить у бункері і носа боїться висунути
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