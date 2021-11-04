Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин встретился с президентом Реала перед матчем Лиги чемпионов
Представители двух клубов обменялись подарками
Фото: twitter.com/realmadrid
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин и президент "Реала" Флорентино Перес встретились накануне матча команд.
Пресс-служба "сливочных" отмечает, что представители клубов обменялись подарками. Палкину вручили футболку мадридского клуба.
Напомним, что "Реал" победил "Шахтер" со счетом 2:1. После четырех туров "горняки" с одним очком занимают последнее место в группе D. С 9 пунктами лидируют "мадридцы". "Шериф" имеет 6 баллов и третью строчку, и у "Интера" 7 очков и второе место.
???? Intercambio de obsequios entre Florentino Pérez y Sergei Palkin, CEO del Shakhtar Donetsk. #RealMadrid pic.twitter.com/MSVQDO9R53— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2021
Популярное сейчас
- У конкурента Зинченко - хет-трик ассистистов. Манчестер Сити - Брюгге 4:1. Видео обзор матча
- Почти без проблем. Манчестер Сити разгромил Брюгге в зрелищном матче
- ЛЧ. Интер уверенно обыграл Шериф в Молдове
- ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста