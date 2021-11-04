Палкин встретился с президентом Реала перед матчем Лиги чемпионов

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин и президент "Реала" Флорентино Перес встретились накануне матча команд.

Пресс-служба "сливочных" отмечает, что представители клубов обменялись подарками. Палкину вручили футболку мадридского клуба.

Напомним, что "Реал" победил "Шахтер" со счетом 2:1. После четырех туров "горняки" с одним очком занимают последнее место в группе D. С 9 пунктами лидируют "мадридцы". "Шериф" имеет 6 баллов и третью строчку, и у "Интера" 7 очков и второе место.