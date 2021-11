Хуммельс – о своем удалении в поединке с Аяксом: Сделайте VAR честным!

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс эмоционально прокомментировал свою красную карточку, которую он получил в матче с "Аяксом" в 4-м туре группового этапа ЛЧ. В поединке победила команда из Амстердама (1:3). Игрок был удален еще в первом тайме.

No more words for that red card…get the VAR straight!



It wasn’t enough in the end but the boys fought hard for the whole game ???????? pic.twitter.com/ZkrBePOD2R