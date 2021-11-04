Хуммельс – о своем удалении в поединке с Аяксом: Сделайте VAR честным!

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс эмоционально прокомментировал свою красную карточку, которую он получил в матче с "Аяксом" в 4-м туре группового этапа ЛЧ. В поединке победила команда из Амстердама (1:3). Игрок был удален еще в первом тайме.

"Нет слов по поводу этой красной карточки… Сделайте VAR честным! В конце концов, этого оказалось недостаточно, но ребята упорно боролись весь матч".

No more words for that red card…get the VAR straight!



It wasn’t enough in the end but the boys fought hard for the whole game ???????? pic.twitter.com/ZkrBePOD2R — Mats Hummels (@matshummels) November 3, 2021

"Аякс" набрал 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в рейтинговом зачете квартета C Лиги чемпионов. "Шмели" с 6 баллами – на второй позиции.