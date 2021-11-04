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Хуммельс – о своем удалении в поединке с Аяксом: Сделайте VAR честным!
Матс не выдержал
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс эмоционально прокомментировал свою красную карточку, которую он получил в матче с "Аяксом" в 4-м туре группового этапа ЛЧ. В поединке победила команда из Амстердама (1:3). Игрок был удален еще в первом тайме.
"Нет слов по поводу этой красной карточки… Сделайте VAR честным! В конце концов, этого оказалось недостаточно, но ребята упорно боролись весь матч".
No more words for that red card…get the VAR straight!— Mats Hummels (@matshummels) November 3, 2021
It wasn’t enough in the end but the boys fought hard for the whole game ???????? pic.twitter.com/ZkrBePOD2R
"Аякс" набрал 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в рейтинговом зачете квартета C Лиги чемпионов. "Шмели" с 6 баллами – на второй позиции.
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