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УЕФА отметил эффектный сэйв Трубина в матче с Реалом – ВИДЕО
Украинец продемонстрировал невероятную реакцию
Фото: ФК Шахтер Донецк
В матче четвертого тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" со счетом 2:1.
Во время поединка в одном из эпизодов голкипер "оранжево-черных" Анатолий Трубин совершил яркий сэйв. 20-летний украинец отразил удар вплотную от полузащитника Луки Модрича.
Также в подборку УЕФА был включен сэйв вратаря "Милана" Чиприана Тэтэрушану, который спас итальянский клуб в матче с "Порту" (1:1).
???? Sensational stops! Who did it best?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021
???????? Ciprian Tătăruşanu
???????? Anatolii Trubin@GazpromFootball | #UCLsaves | #UCL pic.twitter.com/sBc7huTqo8
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