УЕФА отметил эффектный сэйв Трубина в матче с Реалом – ВИДЕО

В матче четвертого тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" со счетом 2:1.

Во время поединка в одном из эпизодов голкипер "оранжево-черных" Анатолий Трубин совершил яркий сэйв. 20-летний украинец отразил удар вплотную от полузащитника Луки Модрича.

Также в подборку УЕФА был включен сэйв вратаря "Милана" Чиприана Тэтэрушану, который спас итальянский клуб в матче с "Порту" (1:1).

???? Sensational stops! Who did it best?



???????? Ciprian Tătăruşanu

???????? Anatolii Trubin@GazpromFootball | #UCLsaves | #UCL pic.twitter.com/sBc7huTqo8