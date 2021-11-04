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УЕФА отметил эффектный сэйв Трубина в матче с Реалом – ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Украинец продемонстрировал невероятную реакцию

УЕФА отметил эффектный сэйв Трубина в матче с Реалом – ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В матче четвертого тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" со счетом 2:1.

Во время поединка в одном из эпизодов голкипер "оранжево-черных" Анатолий Трубин совершил яркий сэйв. 20-летний украинец отразил удар вплотную от полузащитника Луки Модрича.

Также в подборку УЕФА был включен сэйв вратаря "Милана" Чиприана Тэтэрушану, который спас итальянский клуб в матче с "Порту" (1:1).

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Анатолий Трубин
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Источник:
UEFA

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