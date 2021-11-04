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"А он разве не из ПСЖ?" Вопрос журналиста на пресс-конференции поставил в тупик игрока Сити

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это очень забавно

"А он разве не из ПСЖ?" Вопрос журналиста на пресс-конференции поставил в тупик игрока Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Брюгге" (встреча завершилась победой "горожан" со счетом 4:1) произошел забавный момент. Один из журналистов задал вопрос защитнику англичан Кайлу Уокеру.

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Игрока спросили о конкуренции с Бернаром Менди, в то же время представитель прессы предположил, что именно соперничество с французским футболистом помогает Уокеру находиться в тонусе.

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Проблема в том, что Бернар Менди завершил карьеру в 2015 году, правый крайний защитник никогда не защищал цвета "Манчестер Сити". Возможно, журналист имел в виду Бенжамена Менди, однако они с Кайлом играют на разных флангах. Точнее, играли, ведь Бенжамен сейчас отстранен от состава "горожан". Задумчивое лицо Уокера и его встречные уточняющие вопросы – это отдельный вид искусства:

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити Бенжамен Менди Бернар Менди
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Комментарии (2)
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alexfc (Киев)
04.11.2021 в 14:00
Тупых журналистов не пущать на прессухи.
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Цап-царап (Харків)
04.11.2021 в 13:44
Как там оказался журналист юа-футбол?!
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