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"А он разве не из ПСЖ?" Вопрос журналиста на пресс-конференции поставил в тупик игрока Сити
Это очень забавно
Getty Images / Global Images Ukraine
На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Брюгге" (встреча завершилась победой "горожан" со счетом 4:1) произошел забавный момент. Один из журналистов задал вопрос защитнику англичан Кайлу Уокеру.
Игрока спросили о конкуренции с Бернаром Менди, в то же время представитель прессы предположил, что именно соперничество с французским футболистом помогает Уокеру находиться в тонусе.
Проблема в том, что Бернар Менди завершил карьеру в 2015 году, правый крайний защитник никогда не защищал цвета "Манчестер Сити". Возможно, журналист имел в виду Бенжамена Менди, однако они с Кайлом играют на разных флангах. Точнее, играли, ведь Бенжамен сейчас отстранен от состава "горожан". Задумчивое лицо Уокера и его встречные уточняющие вопросы – это отдельный вид искусства:
Kyle Walker left utterly bemused as this reporter continues to refer to Man City right back Bernard Mendy ???????? pic.twitter.com/nGL6teQeGC— Hayters TV (@HaytersTV) November 2, 2021
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