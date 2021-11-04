Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Боюсь, у нас ни одна команда не будет весной играть в еврокубках
Результаты украинских команд пока не радуют
Фото: football24 / Автор: неизвестен
Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" каталонской "Барселоне" (0:1).
"Динамо" сыграло гораздо лучше, чем в Барселоне. Могло и забить, но нужно иметь нападающего, чтобы забивать. Гармаш – это хорошо для нынешнего чемпионата Украины, а в Лиге чемпионов у киевлян забивать некому. На таком уровне ход с Гармашем впереди не проходит.
С такой "Барселоной", по крайней мере, можно было не проигрывать, так точно. Киевляне заслуживали ничью. Но так играть трудно – нужно, чтобы кто-то был впереди. В целом, вся команда сыграла неплохо, но этого мало в Лиге чемпионов.
Боюсь, что у нас ни одна команда не будет весной играть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы", – сказал Маркевич.
Популярное сейчас
- Обладатель Золотого мяча и свиной головы. Сегодня День рождения у Луиша Фигу
- Заря - ЦСКА София. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 ноября 2021
- Вернидуб: Шериф хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов
- Киевская Самба-2. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Барселону
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО