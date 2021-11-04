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Маркевич: Боюсь, у нас ни одна команда не будет весной играть в еврокубках

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Результаты украинских команд пока не радуют

Маркевич: Боюсь, у нас ни одна команда не будет весной играть в еврокубках

Фото: football24 / Автор: неизвестен

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" каталонской "Барселоне" (0:1).

"Динамо" сыграло гораздо лучше, чем в Барселоне. Могло и забить, но нужно иметь нападающего, чтобы забивать. Гармаш – это хорошо для нынешнего чемпионата Украины, а в Лиге чемпионов у киевлян забивать некому. На таком уровне ход с Гармашем впереди не проходит.

С такой "Барселоной", по крайней мере, можно было не проигрывать, так точно. Киевляне заслуживали ничью. Но так играть трудно – нужно, чтобы кто-то был впереди. В целом, вся команда сыграла неплохо, но этого мало в Лиге чемпионов.

Боюсь, что у нас ни одна команда не будет весной играть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы", – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (6)
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alexfc (Киев)
04.11.2021 в 14:01
Боятся не надо. Нужно воспринять как факт. Уровень нашего чемпа сейчас это второй десяток в Европе. Отсюда и такие результаты на жаль
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vgolovan (полтава)
04.11.2021 в 13:46
нас спасет только зоря она с 9 очками займет 2 место в группе
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0
0
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Мангол (Sumy)
04.11.2021 в 14:08
если буде глимт обыграет дома ЦСКА (а он обыграет), то Зоре 9 очков ничем не помогут
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0
0
tiger403 (Харьков)
04.11.2021 в 13:23
Этот сезон позорище,провалили полностью.Интересно будет ли он самым провальным в истории..
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.11.2021 в 13:21
Они и осенью не играют...
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0
0
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Цап-царап (Харків)
04.11.2021 в 13:19
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0
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