Маркевич: Боюсь, у нас ни одна команда не будет весной играть в еврокубках

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" каталонской "Барселоне" (0:1).

"Динамо" сыграло гораздо лучше, чем в Барселоне. Могло и забить, но нужно иметь нападающего, чтобы забивать. Гармаш – это хорошо для нынешнего чемпионата Украины, а в Лиге чемпионов у киевлян забивать некому. На таком уровне ход с Гармашем впереди не проходит.

С такой "Барселоной", по крайней мере, можно было не проигрывать, так точно. Киевляне заслуживали ничью. Но так играть трудно – нужно, чтобы кто-то был впереди. В целом, вся команда сыграла неплохо, но этого мало в Лиге чемпионов.

Боюсь, что у нас ни одна команда не будет весной играть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы", – сказал Маркевич.