Герой футбольного дня. Георгий Судаков

А ведь хитрый тренерский ход: с Мудриком или без, поражение "Шахтера" на "Бернабеу" читалось заранее. А так хоть общественность получила повод хвалить тренера за доверие к молодому украинскому воспитаннику академии. С другой стороны, если бы Мудрик провалился, Роберто Де Дзерби получил бы критики не меньше, чем после решения не выпустить Степаненко в основном составе на киевский матч против "Реала".

Мудрик, однако, не провалился. Можно как угодно характеризовать его игру, однако слово "провал" не подашь ни под каким соусом. Хотя сугубо визуально не меньше Мудрика (или даже больше) понравился Георгий Судаков. Статистика только подтвердит правильность визуального восприятия.

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Фото - ФК "Шахтер" / автор неизвестен

У Мудрика и Судакова по одному удару по створу ворот. Но первый провел на поле 70 минут, второй – четырнадцать. Показатель "ожидаемых голов" (xG) отличается и он также не в пользу Мудрика – 0,02 против 0,07. В конце концов, за четырнадцать минут Судаков совершил 25 ТТД, а Мудрик за 70 минут – 60. Разная также успешность ТТД: 84 процента против 72-х в пользу Георгия. Это существенно.

Можно говорить, что Судаков вышел в конце матча под уставшего соперника. Но примерно тогда выходили и Марлос, и Маркос Антонио, а еще немного раньше – Манор Соломон. Впрочем, именно Судаков получил самую высокую среди этой компании оценку от InStat – 267. Он пасовал с точностью 93 процента, успел выполнить одну ключевую передачу (всего пасов – 14), провел пять единоборств с процентом успешности 60. Трижды брал на себя инициативу и обводил соперников в дуэли "один на один". Один отбор, три подбора, и еще один заблокированный удар.

Язык не вернется сказать о том, что Мудрика не стоило выпускать в основном составе. Но можно жаловаться на слишком малое количество игрового времени для Судакова. Этот парень своими упрямством и смелостью заслуживает большего.