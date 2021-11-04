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Степаненко и Трубин провели юбилейный матч за Шахтер
И не только они
Фото: ФК Шахтер Донецк
Матч против "Реала" (1:2) стал юбилейным, 80-м в еврокубках для полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко.
По этому показателю 32-летний хавбек сравнялся с Томашем Хюбшманом и Тайсоном. Рекордсмен "Шахтера" по матчам в еврокубках — Дарио Срна (137). 57 встреч Тарас отыграл в Лиге чемпионов и 23 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Юбилейным поединок с "Реалом" оказался и для еще нескольких игроков горняков. 20-й матч в Лиге чемпионов провел Дентинью, 30-й - Исмаили - 30-й, 50-й - Марлос. А Анатолий Трубин 50-й раз отстоял в воротах "оранжево-черных" во всех турнирах (ЧУ - 36, ЕК - 14).
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