Лига Чемпионов
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Трубин: Не смогли добыть победу над Реалом, но показали хороший футбол
"Горняки" проиграли мадридцам
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.
"Сегодняшний матч - мой 50-й за родную команду "Шахтер". К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать!
Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами", - написал Трубин у себя в Instagram.
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Источник:Instagram
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2021 в 15:53
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