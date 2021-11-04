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Трубин: Не смогли добыть победу над Реалом, но показали хороший футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Горняки" проиграли мадридцам

Трубин: Не смогли добыть победу над Реалом, но показали хороший футбол

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Сегодняшний матч - мой 50-й за родную команду "Шахтер". К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать!

Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами", - написал Трубин у себя в Instagram.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2021 в 15:53
не хороший а отличный футбол только со стороны Реала --а вы только для колхозно-дворового УПЛ --Дзерби угробил ШД это не видет только слепой--гнать его надо пустышку без имени --что он выиграл --ни чего
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