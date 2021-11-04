Когда умолкли мальчики… Акценты зрителя на играх наших клубов в Лиге чемпионов

После просмотра матчей "Динамо" с "Барселоной" и "Шахтера" с "Реалом" захотелось сказать: мы слышим речь не мальчика, но мужа!

Однако в конце этого предложения голос отчего-то понижался, и вместо восклицательного знака просился вопросительный. Хоть испанский вариант №2 и был привлекательнее первого, но забили-то лишь один гол на двоих (уже в восьми играх с начала турнира), а очков так и не прибавилось. Как для мужей, маловато будет.

За время, прошедшее с первых встреч этих визави, положение наших команд в чемпионате страны осталось незыблемым, тогда как "Барселона" откатилась в середину таблицы, уступая "Реалу" уже восемь очков, и по дороге успела потерять своего коуча. Еще и поэтому шансы "Динамо" в Киеве расценивались выше, нежели "Шахтера" - в Мадриде.

Поединок в столице Испании получился достаточно зрелищным, особенно до перерыва. На его фоне киевский матч в целом был скорее среднего уровня смотрибельности, а добротные моменты у ворот в нем распределились по таймам примерно поровну.

Интрига с надеждой не отпускали нас практически до упора. Если в Киеве Цыганков не смог переиграть Тер Штегена и сравнять счет на 82-й минуте, то в Мадриде Куртуа помешал отыграться Судакову на 90-й. При этом в обоих случаях победный гол забивался в середине второго тайма: "Реалом" - на 61-й минуте, "Барселоной" - на 70-й.

Оба эти результата назову нелогичными, так как и "Шахтер", и "Динамо", как минимум не уступили своим соперникам в количестве голевых моментов. Что, само по себе, тоже греет душу. Повторюсь, как минимум. А то и больше. Согласитесь, это уже что-то – в сравнении с молчанием ягнят в прошлый раз. Мальчишеский лепет таки-затих.

По мнению моего судейского консультанта Юстаса, в Мадриде "Шахтер" мог претендовать на то, чтобы открыть счет еще на 8-й минуте. "Вполне себе пенальти в ворота "Реала" за задержку Додо руками Менди. И, кстати, угловой не дал подать (француз Бастьен)". Напомню, ВАР безмолвствовал.

А вот в Киеве без его вмешательства у "Барселоны" были бы все шансы открыть счет на семь минут раньше – когда Фати "выстрелил себе в ногу", а румын Хацеган уже показал было на "точку".

Но и здесь у нас остался вопрос к рефери: почему не был удален за второе предупреждение Гарсия перед самым перерывом? Юстас: "При желании – вполне. Классика: 50 на 50… Там еще был намёк на пенальти в ворота "Барсы", когда минут за 10 до конца при штрафном придержали, но даже не смотрели..."

Считаю, что "Динамо" повезло на 42-й минуте, когда удар Гонсалеса с близкого расстояния пришелся то ли в Кендзеру, то ли в Депая – в любом случае, это был скорее фарт. Но и "Барселоне" без рикошета от Шапаренко, когда мяч столь удобно явился пред Фати на тарелочке с бело-голубой каемочкой, не видать бы своего победного гола.

В Мадриде однозначно повезло "Реалу" на 10-й минуте – когда стойка ворот отразила удар Патрика вместо Куртуа. Что и говорить, "Шахтер" в эти минуты был близок к успеху, и если бы не тихоход Марлон (по-прежнему считаю, самое спорное из приобретений сезона), то как знать…

Безусловно, главной личностью тура в наших матчах стал Бензема – автор дубля в ворота "Шахтера". Вслед за ним нельзя не отметить его ассистента в обоих случаях – Винисиуса. У проигравших здесь в последней трети первого тайма здорово проявил себя Фернандо. Еще, возможно, до перерыва выделил бы Патрика.

В Киеве на подобном уровне не засветился никто.

На счету у Тер Штегена, Куртуа и Трубина по два серьезных сэйва. Кто из них отыграл круче, предоставляю решать вам. У ворот Бущана таких ситуаций просто не возникало.

Если суммировать мои впечатления от четвертого тура групповых турниров, то, конечно, он был для меня – как зрителя, а не болельщика – лучшим. Еще бы наши мальчики побыстрее миновали подростковый период и возмужали – было бы совсем хорошо.

К слову, там сейчас "Заря" на очереди, в Конференциях. Вспомнит ли она свое славное "мужицкое" прошлое? Когда, нет-нет, да и выворачивались дубы – не то, что нынче: скрипим помаленьку. Для того чтобы наш интерес к ней в Европе не угас, команде Скрипника нужна сегодня только победа над болгарским ЦСКА.

А возвращаясь к нашим представителям в Лиге чемпионов, констатирую: пока у них в теории остаются шансы на весну, мы с вами продолжим этот разговор.

Группа D

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 4 3 0 1 9-3 +6 9 2 "Интер" 4 2 1 1 6-3 +3 7 3 "Шериф" 4 2 0 2 6-7 -1 6 4 Шахтер 4 0 1 3 1-9 -8 1

Группа Е

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 4 4 0 0 17-2 +15 12 2 "Барселона" 4 2 0 2 2-6 -4 6 3 "Бенфика" 4 1 1 2 5-9 -4 4 4 Динамо 4 0 1 3 0-7 -7 1

Если конкретнее, "Шахтеру" нужно выигрывать в Милане у "Интера", и дома у "Шерифа", при том, что кто-то из них проиграет еще и "Реалу". "Динамо" же достаточно будет выиграть в Лиссабоне, при условии, что "Бенфика" перед этим проиграет и в Барселоне. Иначе нужно будет обязательно цеплять очки в Киеве у "Баварии".

Но ключевое слово: выигрывать – пусть и не все будет зависеть только от этого. Еще живем, еще надеемся. Как у Леси Украинки – даже без надежды. А шо делать?