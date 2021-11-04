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Гол Фернандо в ворота Реала стал юбилейным в истории Шахтера
Бразилец прервал безголевую серию украинских команд
Фото: ФК Шахтер Донецк
22-летний бразильский нападающий Фернандо стал автором юбилейного гола в истории донецкого "Шахтера".
Точный удар Фернандо после скидки Алана Патрика в матче Лиги чемпионов с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" (1:2) стал для "оранжево-черных" 5 000-м в официальных матчах. Добавим, что это первый гол украинских клубов в этом розыгрыше турнира.
В чемпионатах "горняки" забили 3 835 мячей, в Кубках СССР и Украины – 728, в Суперкубке – 36, в еврокубковых турнирах – 401.
К слову, гол Карима Бензема в ворота "Шахтера" стал для "Реала" 1000-м в Лиге чемпионов.
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