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"Де Пена, как всегда, по полю на старом такси перемещается": Леоненко разобрал гол Барселоны в ворота Динамо

Лига Чемпионов
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(5 голосов)

Экспертное мнение

"Де Пена, как всегда, по полю на старом такси перемещается": Леоненко разобрал гол Барселоны в ворота Динамо

скриншот youtube

Новина українською

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Виктор Леоненко разобрал момент с пропущенным голом Динамо в матче против Барселоны (0:1) в Лиге чемпионов.

"Караваев был далеко от Мингесы, когда тот выполнял подачу в штрафную. Александр сыграл с очень большим зазором, а Де Пена его абсолютно не страховал, находясь далеко от момента. Уругваец как всегда по полю на такси перемещается. Причем, на старом.

Игрок Барселоны мог успеть кофе выпить и спросить о том, когда уже можно подавать? Гол, тем не менее, Барселона забила случайный. Всех дезориентировал рикошет от Шапаренко, после которого мяч попал к Фати. В любом случае везет сильнейшему", — сказал Леоненко.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Salming (Полтава)
04.11.2021 в 17:33
Очередное гажение
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tagol22
04.11.2021 в 17:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ПетроФ (Луцьк)
04.11.2021 в 17:00
Де Пена в свої 29 бігає за основу. а Леоненко в тіж роки полірував лавку в заштатного клуба. І не можна сказати що чемпіонат тоді був сильніший.
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