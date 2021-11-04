"Де Пена, как всегда, по полю на старом такси перемещается": Леоненко разобрал гол Барселоны в ворота Динамо

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Виктор Леоненко разобрал момент с пропущенным голом Динамо в матче против Барселоны (0:1) в Лиге чемпионов.

"Караваев был далеко от Мингесы, когда тот выполнял подачу в штрафную. Александр сыграл с очень большим зазором, а Де Пена его абсолютно не страховал, находясь далеко от момента. Уругваец как всегда по полю на такси перемещается. Причем, на старом.

Игрок Барселоны мог успеть кофе выпить и спросить о том, когда уже можно подавать? Гол, тем не менее, Барселона забила случайный. Всех дезориентировал рикошет от Шапаренко, после которого мяч попал к Фати. В любом случае везет сильнейшему", — сказал Леоненко.