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Бензема - о матче с Шахтером: Мы показали не самую лучшую свою версию, но сумели сделать свою работу
Реал не без проблем, но обыграл Шахтер
Faisal HQ
Форвард и капитан
"Это был тяжелый матч против сильной команды, которая продемонстрировала хороший футбол.
Мы вместе страдаем и вместе побеждаем. Возможно, мы показали не самую лучшую свою версию, но сумели сделать свою работу и взять три очка", - сказал Бензема.
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Источник:Официальный сайт УЕФА444
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Комментарии (2)
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tagol22
04.11.2021 в 17:27
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usovvictor (Kharkov)
04.11.2021 в 16:56
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