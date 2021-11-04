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Бензема - о матче с Шахтером: Мы показали не самую лучшую свою версию, но сумели сделать свою работу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал не без проблем, но обыграл Шахтер

Бензема - о матче с Шахтером: Мы показали не самую лучшую свою версию, но сумели сделать свою работу

Faisal HQ

Новина українською

Форвард и капитан Реала Карим Бензема прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

"Это был тяжелый матч против сильной команды, которая продемонстрировала хороший футбол.

Мы вместе страдаем и вместе побеждаем. Возможно, мы показали не самую лучшую свою версию, но сумели сделать свою работу и взять три очка", - сказал Бензема.

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В статье: Карим Бензема Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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tagol22
04.11.2021 в 17:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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usovvictor (Kharkov)
04.11.2021 в 16:56
..."не лучшею"?... Уверен, сравняй Шахтер счет, версии бы появились, причем не самые плохие...)
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