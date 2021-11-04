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Де Дзерби: Подводить итоги моей работы в Шахтере можно будет через год, два или три
Тренер говорит, что нужно время
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "
"Не так давно "Шахтер" играл в полуфинале Лиге Европы, а сейчас у нас 1 пункт в группе. Мы допустили ошибку в матче с "Шерифом", хотя это был странный матч.
Я работаю с командой только три месяца, и мы ставим совсем другой футбол. Кроме того, много молодежи у нас. Поэтому, считаю, через год, два или три можно будет подводить итоги.
В этом сезоне мы должны стать чемпионами Украины. Хотим играть в еврокубках так же уверенно, как в УПЛ", - сказал Де Дзерби.
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