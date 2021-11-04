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Ващук: Для меня непонятна игра Шахтера в своей штрафной

Лига Чемпионов
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Игра Шахтера в обороне оставляет вопросы

Ващук: Для меня непонятна игра Шахтера в своей штрафной

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав высказался о матчах "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Как мне игра киевлян в матче с каталонцами? В матче с этой "Барселоной" можно было брать очки. Но, если сформулировать одним предложением итоги этого поединка, то можно сказать так: Фати со своего момента забил мяч в ворота, а Вербич ударил в небо. В принципе по моментам счет 1:1.

Была ли игра ничейной? Да, эта встреча было ничейной. Но результат налицо и три очка в итоге у испанской команды.

Как мне игра "Шахтера" с "Реалом"? Для меня непонятна игра "горняков" в своей штрафной, во вратарской площадке. Да, так играет "Ман Сити", так играла раньше "Барселона". Но такая игра – это не наша ментальность. Мы не умеем играть в своей штрафной площадке. Нужно созидать у чужих ворот, а не у своих.

Как мне игра Мудрика? Все о нем говорят. Но нужен результат. В данный момент ему нужно набираться опыта. В данный момент нету каких-то логических завершений. То есть нацеленность есть, а завершения нету. Но, если Мудрик будет больше играть в основном составе, его качество игры будет оставаться на высоком уровне, а также с каждой игрой он тогда будет прибавлять", - сказал Ващук.

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В статье: Владислав Ващук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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