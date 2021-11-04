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Езерский: Динамо достойно сыграло с Барселоной, ничья была бы справедливым итогом

Лига Чемпионов
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Киевляне не реализовали свои моменты

Езерский: Динамо достойно сыграло с Барселоной, ничья была бы справедливым итогом

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Владимир Езерский прокомментировал поражение киевлян в матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:1).

"На мой взгляд, динамовцы сыграли достойно с испанским грандом, и ничья была бы более справедливым итогом. Однако в очередной раз убеждаешься, что в Лиге чемпионов мелочей не бывает, здесь необходимо дорожить буквально каждым полумоментом. Могли забивать Шапаренко, Вербич, Забарный, однако промахивались, а вот юный Фати своего шанса не упустил. Поэтому его трансферная цена такая впечатляющая.

Уверен, что именно поединки с командами топ-уровня помогают убедиться, чего ты стоишь на самом деле. Динамовцы должны винить только себя, что в межсезонье не позаботились об усилении атакующего звена. Не удивительно, что у них теперь проблемы с результативностью.

Но надежда умирает последней и будем верить, что в оставшихся поединках киевляне таки забьют и постараются занять третье место в своей группе", - сказал Езерский.

Напомним, что следующий поединок в групповом раунде Лиги чемпионов динамовцы проведут в Киеве 23 ноября — с "Баварией".

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В статье: Владимир Езерский Барселона Динамо (Киев)
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