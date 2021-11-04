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У Шахтера наивысшая точность передач среди всех участников Лиги чемпионов, Динамо - 23-е

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

На последнем месте Шериф Вернидуба

У Шахтера наивысшая точность передач среди всех участников Лиги чемпионов, Динамо - 23-е

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

УЕФА подсчитал среднюю точность передач команд за матч после четырех туров Лиги чемпионов.

Среди всех 32 участников основного турнира самая высокая точность передач за игру у "Шахтера" - 90,3% (2398 пасов).

В топ-3 по этому показателю также входят "Челси" (2937) и "Бавария" (2521) – по 89,8%.

"Динамо" занимает 23-ю строчку с 80,8% точности пасов (1449).

На последнем месте находится "Шериф" Юрия Вернидуба – 76,3% (1070).

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Bogdan36 (Kiev)
04.11.2021 в 20:54
Шахтер на первом месте, а Шериф на последнем...А в таблице?! И кто на что претендует?
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
04.11.2021 в 20:52
Очень важное достижение! Катали-катали и закатили аж один (!) гол в четырёх турах. Итальянская тики-кака во всей красе.
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.11.2021 в 20:10
Негайно видати кротам Кубок ЛЧ...
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.11.2021 в 20:06
А еще у них бутсы красивые...
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+4
0


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