У Шахтера наивысшая точность передач среди всех участников Лиги чемпионов, Динамо - 23-е

УЕФА подсчитал среднюю точность передач команд за матч после четырех туров Лиги чемпионов .

Среди всех 32 участников основного турнира самая высокая точность передач за игру у "Шахтера" - 90,3% (2398 пасов).

В топ-3 по этому показателю также входят "Челси" (2937) и "Бавария" (2521) – по 89,8%.

"Динамо" занимает 23-ю строчку с 80,8% точности пасов (1449).

На последнем месте находится "Шериф" Юрия Вернидуба – 76,3% (1070).