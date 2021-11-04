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У Шахтера наивысшая точность передач среди всех участников Лиги чемпионов, Динамо - 23-е
На последнем месте Шериф Вернидуба
Faisal HQ / Автор неизвестен
УЕФА подсчитал среднюю точность передач команд за матч после четырех туров
Среди всех 32 участников основного турнира самая высокая точность передач за игру у "Шахтера" - 90,3% (2398 пасов).
В топ-3 по этому показателю также входят "Челси" (2937) и "Бавария" (2521) – по 89,8%.
"Динамо" занимает 23-ю строчку с 80,8% точности пасов (1449).
На последнем месте находится "Шериф" Юрия Вернидуба – 76,3% (1070).
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (4)
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Bogdan36 (Kiev)
04.11.2021 в 20:54
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kalan-86 (Анкара)
04.11.2021 в 20:52
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.11.2021 в 20:06
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