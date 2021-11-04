"Выступил как болельщик нашей киевской команды" - Беленюк посетил матч Динамо - Барселона

Олимпийский чемпион и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк посетил матч Лиги чемпионов Динамо – Барселона (0:1), где также дебютировал на телетрансляции в студии перед поединком.

— Жан, вы дебютировали на предматчевой студии Лиги чемпионов к игре Динамо и Барселоны. Поделитесь впечатлениями.

— Ну, я выступил перед матчем сугубо в качестве болельщика нашей киевской команды. Сам матч мне понравился, было динамично. Единственное, что, к сожалению, наши ребята не реализовали пару своих моментов, пропустили гол и было поражение в матче. Это момент, который чуть-чуть меня расстроил. А в общем-то само мероприятие, сам матч и все остальное меня только радовало.

— Поединок вы наблюдали в компании Элины Свитолиной. Понравился ли ей матч?

— Тоже очень переживала за Динамо, мы болели вместе за эту команду, как и большинство присутствующих на этом матче на стадионе. Но, к сожалению, поражение со счетом 0:1 чуть внесло небольшую ложку дегтя в эту бочку меда.

— Вы болеете за Динамо. А какие игроки бело-синих вам больше всего нравятся?

— Я общаюсь с голкипером Бущаном. Знаю Шапаренко, неплохой парень, вчера травмировался чуть и его заменили. Знаю защитника, который встречался с нашей дзюдоисткой (имеется ввиду Денис Попов, который состоял в отношениях с украинской дзюдоисткой, чемпионкой мира Дарьей Белодед, - прим). Дело в том, что мы с ними пересекались, будучи на базе в Конча-Заспе, там есть заведение, где вечерами встречаются представители всех видов спорта, в том числе футболисты туда подъезжают. Поэтому мы шапочно все знакомы.

С Бущаном у меня более плотное общение, потому что мы до этого пересекались по олимпийским проектам, поэтому с Жорой мы в более близких отношениях, а всех остальных знаю, но так, шапочно.