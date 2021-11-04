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Де Дзерби: Первый гол - наш подарок Реалу
Наставник горняков недоволен поражением от Реала
shakhtar.com
Главный тренер "
"Мне не нравится играть красиво и не получить результат. Чего-то не хватает, хотя сыграли хорошо. Первый гол - наш подарок "Реалу". Во втором они хорошо сыграли. У нас были свои шансы, и нельзя быть довольным тем, что мы не увезли ни одного очка.
Выход в старте Мудрика? Я вижу одну из целей, чтобы Мудрик, Судаков, Бондаренко и другие молодые игроки прогрессировали и играли чаще. Талантливые игроки", - сказал Де Дзерби.
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