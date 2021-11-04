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Де Дзерби: Первый гол - наш подарок Реалу

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Наставник горняков недоволен поражением от Реала

Де Дзерби: Первый гол - наш подарок Реалу

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итог матча с "Реалом" (1:2) в 4-м туре Лиге чемпионов.

"Мне не нравится играть красиво и не получить результат. Чего-то не хватает, хотя сыграли хорошо. Первый гол - наш подарок "Реалу". Во втором они хорошо сыграли. У нас были свои шансы, и нельзя быть довольным тем, что мы не увезли ни одного очка.

Выход в старте Мудрика? Я вижу одну из целей, чтобы Мудрик, Судаков, Бондаренко и другие молодые игроки прогрессировали и играли чаще. Талантливые игроки", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Роберто Де Дзерби
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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