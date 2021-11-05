Блохин: Шансов на европейскую весну остаётся всё меньше

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин оценил выступление украинских клубов в четвертом туре Лиги чемпионов.

"Понравился первый тайм от "Динамо". Парни действительно показали хороший уровень, но, увы, футбол есть футбол.

"Шахтер" сумел прервать безголевую серию матчей в этой Лиге, но уровень игроков и движение королевского клуба в позиционной атаке, были лучше, чем у горняков. Хочу заметить, что "Шахтер" также неплохо прессинговал королевский клуб.

К сожалению, украинские клубы вновь не смогли взять очки в своих матчах с испанскими топ-клубами. Шансов на европейскую весну остаётся всё меньше, но поддерживать игроков нужно до конца.

Уже очень скоро нас ждут матчи национальных сборных. Нам очень важно правильно восстановиться и подойти к "финалу" с Боснией и Герцеговиной", - написал Блохин в своем Instagram.