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Блохин: Шансов на европейскую весну остаётся всё меньше

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Легендарный экс-игрок и тренер - о результатах украинских клубов в ЛЧ

Блохин: Шансов на европейскую весну остаётся всё меньше

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин оценил выступление украинских клубов в четвертом туре Лиги чемпионов.

"Понравился первый тайм от "Динамо". Парни действительно показали хороший уровень, но, увы, футбол есть футбол.

"Шахтер" сумел прервать безголевую серию матчей в этой Лиге, но уровень игроков и движение королевского клуба в позиционной атаке, были лучше, чем у горняков. Хочу заметить, что "Шахтер" также неплохо прессинговал королевский клуб.

К сожалению, украинские клубы вновь не смогли взять очки в своих матчах с испанскими топ-клубами. Шансов на европейскую весну остаётся всё меньше, но поддерживать игроков нужно до конца.

Уже очень скоро нас ждут матчи национальных сборных. Нам очень важно правильно восстановиться и подойти к "финалу" с Боснией и Герцеговиной", - написал Блохин в своем Instagram.

Читайте такжеТаблица коэффициентов. Вклад Зари уже почти равноценен вкладу Динамо. Но суммарный показатель Украины низкий

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В статье: Олег Блохин Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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