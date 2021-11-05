35 лет назад Блохин в свой день рождения порвал Селтик и вывел Динамо в 1/4 Кубка Чемпионов

5 ноября первый украинский футболист, получивший Золотой мяч, Олег Блохин отмечает свой день рождения. Сегодня ему исполняется 69 лет.

А ровно 35 лет назад – в 1986-м – его личный праздник пришелся на ответный матч 1/8 финала Кубка Чемпионов с шотландским "Селтиком".

"Динамо", которое до этого эффектно выиграло Кубок Кубков, конечно, было фаворитом. Однако в первом матче в Глазго была зафиксирована ничья 1:1. В Киеве шотландская команда действовала даже еще лучше – более раскрепощенно и уверенно, тогдашние обозреватели восхищались ее жестким стилем игры, а Лобановский отмечал невероятный атлетизм и физическую готовность.

Однако свою роль в этом противостоянии сыграл класс именинника. Уже на 12-й минуте Олег Блохин реализовал штрафной – он перебросил стенку и отправил мяч в верхний угол. "Селтик" отыгрался сразу после перерыва и даже завладел инициативой. Но на 72-й минуте Блохин выводит на ударную позицию Яковенко, а уже перед финальным свистком легендарный форвард ассистировал Евтушенко. Перед тем как отдать пас, Блохин убрал на замахе защитника и выкатил мяч партнеру, которому оставалось просто не попасть в голкипера.

После игры даже Лобановский, который крайне редко переходил на личности и всегда говорил лишь о команде, вспомнил в своем комментарии о Блохине, отметив его вклад в победу.

Уже в марте 1987-го "Динамо" легко справилось с "Бешикташем" (7:0 по сумме двух матчей), а затем последовало поражение от "Порту" в полуфинале, который в итоге и добудет трофей, одолев в решающем матче "Баварию".

Олег Блохин покинул "Динамо" в 1988-м, сыграв за клуб 582 матча, в которых забил 266 голов (во всех турнирах). Семь раз становился чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок, дважды Кубок Кубков и однажды Суперкубок. Трижды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1975 получил Золотой мяч. После завершения карьеры футболиста тренировал греческие клубы "Олимпиакос", ПАОК, АЕК, "Ионикос". Затем возглавил сборную Украины и стал первым тренером, которому удалось вывести сине-желтых в финальную часть большого турнира. На ЧМ-2006 сборная Украины под руководством Блохина дошла до четвертьфинала.

В 2012 во второй раз возглавил сборную, но на домашнем Евро не смог выйти из группы. В сентябре того года стал главным тренером "Динамо", однако успеха во главе родного клуба не добился. "Динамо" в итоге финишировало третьим, а затем четвертым, при этом сезон 2013/14 Блохин до конца не довел и был уволен в апреле после очередного поражения от "Шахтера". С тех пор находится без работы.