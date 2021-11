Передача игрока Шахтера претендует на звание лучшей в Лиге чемпионов

В матче четвертого тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" со счетом 2:1.

Пресс-служба УЕФА назвала четверых номинантов на ассист недели. Одним из претендентов стал полузащитник "горняков" Алан Патрик. Матвиенко исполнил верхний заброс, который Патрик прикосновением груди переправил на Фернандо.

Конкурентами бразильца стали Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Каллум Хадсон-Одой ("Челси") и Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль").

Assist of the Week goes to ___________ ????#UCLassists | @Lays_football | #UCL pic.twitter.com/su6bbBALYA