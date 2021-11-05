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Бархуан проигнорировал врачей? Стало известно, почему Дембеле получил травму в матче с Динамо
Теперь он в лазарете "Барселоны"
Фото: Александр Приходько
Медицинский штаб "Барселоны" не советовал выпускать вингера первой команды Усмана Дембеле надолго в матче 4-го тура группового раунда ЛЧ с киевским "Динамо". По информации испанских СМИ, французский исполнитель травмировался, так как сыграл больше, чем планировалось изначально перед поединком.
Врачи рекомендовали либо вообще не выпускать Дембеле, либо дать ему сыграть не больше 15 минут. Напомним, Усман вышел на поле НСК "Олимпийский" на 65-й минуте при счете 0:0.
В итоге вингер повредил заднюю поверхность бедра и попал в лазарет каталонцев приблизительно на месяц. Его возвращение ожидается после международной паузы.
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