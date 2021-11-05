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Михалик: Хочется, чтобы все решилось в матче Бенфика - Динамо
Экс-игрок киевлян - о шансах динамовцев на еврокубковую весну
фото - Олександр Приходько
Бывший игрок киевского "Динамо" Тарас Михалик оценил шансы динамовцев на еврокубковую весну.
"Я не придерживаюсь мнения, что "Барселона" уже другая. Каталонцы не изменили своему комбинационному стилю, в команде и без Лионеля Месси хватает звездных исполнителей. Поэтому не стоит приуменьшать тот высокий уровень футбола, который подопечные Мирчи Луческу продемонстрировали с именитыми соперниками. Уверен, что, по крайней мере, на ничью, они наиграли.
Гол от Фати? Здесь, скорее, просто несчастный случай, когда рикошет был не в пользу киевлян, хотя завершающий удар юного испанца - впечатлил.
Были свои моменты и у киевлян, но несколько раз на высоте оказался вратарь "Барселоны", в других случаях прицел у хозяев оказался сбитый. Вот это превосходство в реализации и сказалось на итоговом результате.
И напоследок - о шансах киевлян на еврокубковую весну. Они – минимальны, но еще не все потеряно. Однако теперь уже очень многое зависит не только от киевлян. Я очень хочу, чтобы судьба путевки в Лигу Европы решилась в поединке в Лиссабоне между "Бенфикой" и "Динамо", - сказал Михалик.
Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" 23 ноября будет принимать "Баварию".
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