Михалик: Хочется, чтобы все решилось в матче Бенфика - Динамо

Бывший игрок киевского "Динамо" Тарас Михалик оценил шансы динамовцев на еврокубковую весну.

"Я не придерживаюсь мнения, что "Барселона" уже другая. Каталонцы не изменили своему комбинационному стилю, в команде и без Лионеля Месси хватает звездных исполнителей. Поэтому не стоит приуменьшать тот высокий уровень футбола, который подопечные Мирчи Луческу продемонстрировали с именитыми соперниками. Уверен, что, по крайней мере, на ничью, они наиграли.

Гол от Фати? Здесь, скорее, просто несчастный случай, когда рикошет был не в пользу киевлян, хотя завершающий удар юного испанца - впечатлил.