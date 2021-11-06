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Динамо и Шахтёр не верят в свои победы. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели для Украины
Анализируем два поражения и одну победу
Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол поделился своими впечатлениями от матчей украинских команд в еврокубках.
Напомним, что "Динамо" уступило "Барселоне" 0:1, "Шахтер" проиграл "Реалу" 1:2, а "Заря" одолела софийский ЦСКА 2:0.
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Комментарии (1)
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cucumber (Киев)
06.11.2021 в 12:12
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