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Динамо и Шахтёр не верят в свои победы. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели для Украины

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Анализируем два поражения и одну победу

Динамо и Шахтёр не верят в свои победы. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели для Украины

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол поделился своими впечатлениями от матчей украинских команд в еврокубках.

Напомним, что "Динамо" уступило "Барселоне" 0:1, "Шахтер" проиграл "Реалу" 1:2, а "Заря" одолела софийский ЦСКА 2:0.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Халат Милевского
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Комментарии (1)
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cucumber (Киев)
06.11.2021 в 12:12
Я гадав, що тільки мені здається, що ДК виходить на гру з топ-командами ЛЧ з переляканими очима, але ж ось пан Сєвідов каже про те саме. У чому справа? У тому, що Григ.Суркіс рахує що дешевше для команди - психолог чи купа памперсів в бік саме памперсів. Невже є незрозумілим, що зажатий лячністю гравець завжди робить помилки в тих чи інших обставинах як у чужих так і власних воріт. Пан Сєвідов каже, що футболісти ДК хоча й прибавили у зрості майстерності, але недостатньо. А як на мене, футболіст, що виходить на поле для відбування номеру (все одне в нього і тренера є виправдання про неспівставну вартість гравців противника як у преси, так і в футбольному світі) ніколи не буде зіркою матчу, він буде дивитися на годинник а не отримувати задоволення від гри як власної так й командної, буде тоскливо фоліти, запізнюватися з перехватами і віддавати помилкові паси, і потім після гри розповідати, що для нього і команди ця поразка є уроком на майбутьне, хоча в душі він у це не вірить. А не вірить він тому, що й на наступну таку гру він буде виходити не ГРАТИ у власне задоволення для ПЕРЕМОГИ а з метою програти якомога з меньшим рахунком більш іменитому клубу.По Шахті. Тут багато не треба говорити, Шахта заграє лише тоді, коли у бразильців, при всієї повазі до них, з'явиться індивідуальна швидкість в просуванні з м'ячем. Поки що у цьому компоненті вони програють ведучим клубам Європи.А для Зорі стелею зза фінансової слабкості є гра лише у Лізі Конференцій. вася огурцов
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