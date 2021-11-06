Динамо и Шахтёр не верят в свои победы. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели для Украины

Я гадав, що тільки мені здається, що ДК виходить на гру з топ-командами ЛЧ з переляканими очима, але ж ось пан Сєвідов каже про те саме. У чому справа? У тому, що Григ.Суркіс рахує що дешевше для команди - психолог чи купа памперсів в бік саме памперсів. Невже є незрозумілим, що зажатий лячністю гравець завжди робить помилки в тих чи інших обставинах як у чужих так і власних воріт. Пан Сєвідов каже, що футболісти ДК хоча й прибавили у зрості майстерності, але недостатньо. А як на мене, футболіст, що виходить на поле для відбування номеру (все одне в нього і тренера є виправдання про неспівставну вартість гравців противника як у преси, так і в футбольному світі) ніколи не буде зіркою матчу, він буде дивитися на годинник а не отримувати задоволення від гри як власної так й командної, буде тоскливо фоліти, запізнюватися з перехватами і віддавати помилкові паси, і потім після гри розповідати, що для нього і команди ця поразка є уроком на майбутьне, хоча в душі він у це не вірить. А не вірить він тому, що й на наступну таку гру він буде виходити не ГРАТИ у власне задоволення для ПЕРЕМОГИ а з метою програти якомога з меньшим рахунком більш іменитому клубу.По Шахті. Тут багато не треба говорити, Шахта заграє лише тоді, коли у бразильців, при всієї повазі до них, з'явиться індивідуальна швидкість в просуванні з м'ячем. Поки що у цьому компоненті вони програють ведучим клубам Європи.А для Зорі стелею зза фінансової слабкості є гра лише у Лізі Конференцій. вася огурцов