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Мы играем и не верим в свои победы. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели для Украины

Лига Чемпионов
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Анализируем два поражения и одну победу

Мы играем и не верим в свои победы. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели для Украины

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол поделился своими впечатлениями от матчей украинских команд в еврокубках.

Напомним, что "Динамо" уступило "Барселоне" 0:1, "Шахтер" проиграл "Реалу" 1:2, а "Заря" одолела софийский ЦСКА 2:0.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Халат Милевского
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