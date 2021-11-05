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Эксперт ТК Футбол: В первом тайме Шахтер мог забивать Реалу минимум три гола
Но не получилось
Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о матче "Реал" - "
"В этот раз "Шахтер" был готов дать бой мадридскому "Реалу". Мы увидели хорошую, поставленную игру, абсолютно отличающуюся от той, которую наш вице-чемпион показал две недели назад в Киеве. Была совершенно другая игра: более сконцентрированная, дисциплинированная, более осторожная. В первом пропущенном голе наварили наш вратарь и центральный защитник. Это был несчастный случай, который требует особого внимания со стороны тренерского штаба, чтобы не повторять таких ошибок. На мой взгляд, на 60% в этом пропущенном мяче виноват голкипер, но оплошность центрального защитника тоже есть.
В целом, первый тайм в исполнении "Шахтера" был настолько интересным и зажигательным, что при определенных обстоятельствах "горняки" могли забить как минимум три мяча, и все в исполнении Фернандо. Фернандо мог золотыми буквами вписать свое имя в списке гостей "Сантьяго Бернабеу", и получить золотую карточку VIP-гостя на этом стадионе, но, к сожалению, не получилось", — сказал Метревели.
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