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Сопко о матче Реал - Шахтер: Огорчен даже больше, чем в домашней игре
Горняки снова уступили, но при другой игре
footballua.tv
Экс-игрок "
"Игра понравилась, а результатом огорчен даже больше, чем в домашней игре. Чувствовалось, что в этом матче "Шахтер" мог взять очки. Это вытекало из того, как складывалась игра, и от их отношения к матчу. Мы вполне обосновано могли рассчитывать на большее.
Был виден настрой футболистов и их уверенность в себе, которой не было раньше. Каждый знал свой манёвр, чувствовал партнера. Была выдержана структура организации игры. Подвело только исполнительское мастерство", — сказал Сопко.
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