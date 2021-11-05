Сопко о матче Реал - Шахтер: Огорчен даже больше, чем в домашней игре

Экс-игрок " Шахтера ", а нынче эксперт ТК "Футбол" Александр Сопко поделился своими впечатлениями от матча между "Реалом" и "горняками" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Игра понравилась, а результатом огорчен даже больше, чем в домашней игре. Чувствовалось, что в этом матче "Шахтер" мог взять очки. Это вытекало из того, как складывалась игра, и от их отношения к матчу. Мы вполне обосновано могли рассчитывать на большее.

Был виден настрой футболистов и их уверенность в себе, которой не было раньше. Каждый знал свой манёвр, чувствовал партнера. Была выдержана структура организации игры. Подвело только исполнительское мастерство", — сказал Сопко.