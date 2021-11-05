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Вирт: Должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы Шахтер зацепился за третье место в группе ЛЧ
Если бы не поражение Шерифу, все могло быть иначе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-голкипер "горняков" Юрий Вирт высказался о матче 4-го тура
"На мой взгляд, дончане не заслужили такой участи, по крайней мере, на ничью они уж точно наиграли. Однако в Мадриде им аукнулись шалости вратаря Трубина и стоппера Марлона, которые забыли, что вблизи своей штрафной площадки, все же, главное, не эффектность, а надежность.
Пропущенный необязательный гол, хотя и не сказался сильно на действиях "горняков", но мадридцы получили необходимый запас прочности и в итоге, благодаря вездесущему Бензема таки вырвали победу.
Думаю, что в Мадриде дончане сыграли на максимуме своих возможностей, подтвердив свой высокий потенциал и поэтому вдвойне обидно, что из-за недооценки соперника еще в первом туре - "Шерифа", нынешняя еврокубковая кампания для них может закончиться фиаско. Должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы "Шахтер" зацепился за спасательное третье место", - сказал Вирт.
Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в гостях с "Интером" 24 ноября.
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