Вирт: Должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы Шахтер зацепился за третье место в группе ЛЧ

Экс-голкипер "горняков" Юрий Вирт высказался о матче 4-го тура Лиги чемпионов , в котором "Шахтер" проиграл "Реалу" (1:2)

"На мой взгляд, дончане не заслужили такой участи, по крайней мере, на ничью они уж точно наиграли. Однако в Мадриде им аукнулись шалости вратаря Трубина и стоппера Марлона, которые забыли, что вблизи своей штрафной площадки, все же, главное, не эффектность, а надежность.

Пропущенный необязательный гол, хотя и не сказался сильно на действиях "горняков", но мадридцы получили необходимый запас прочности и в итоге, благодаря вездесущему Бензема таки вырвали победу.

Думаю, что в Мадриде дончане сыграли на максимуме своих возможностей, подтвердив свой высокий потенциал и поэтому вдвойне обидно, что из-за недооценки соперника еще в первом туре - "Шерифа", нынешняя еврокубковая кампания для них может закончиться фиаско. Должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы "Шахтер" зацепился за спасательное третье место", - сказал Вирт.